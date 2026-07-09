Los trabajadores de VW protestan en Alemania por los recortes de empleos y cierres de fábricas

Los trabajadores de VW protestan en Alemania por los recortes de empleos...

El propósito de Volkswagen de recortar hasta 100,000 puestos de trabajo y cerrar fábricas enfrentó una prueba importante el jueves al ser presentado formalmente a su consejo de supervisión, con protestas en las plantas de la empresa en Alemania.

IG Metall organizó manifestaciones con delegados sindicales y miembros del consejo sindical en 18 sitios en el mayor fabricante de automóviles de Europa, incluida su sede. El influyente sindicato de empleados le dijo al director ejecutivo, Oliver Blume, que no podía “echarle la culpa de los fallos de los últimos años a la fuerza laboral”.

Christiane Benner, presidenta del sindicato, dijo que las protestas enviaron “una clara señal a la junta”, que fue solicitada para revisar los planes de gran alcance por primera vez hoy en la sede de VW en Wolfsburgo.

Las manifestaciones del jueves se dirigieron a las fábricas que producen automóviles para Volkswagen y otras marcas en el grupo de fabricación, incluidas Audi, Porsche y el fabricante de camiones y autobuses Man, entre las 11:20 a. m. y las 2 p. m.

En un día de acción contra las supuestas pérdidas de empleo, alrededor de 70 personas se reunieron en la puerta de la fábrica en la planta de Volkswagen en la ciudad del noroeste de Alemania Osnabrück, que emplea a unas 2,000 personas. Los trabajadores soplaban silbatos y sostenían pancartas que decían “Unidos para luchar por nuestro futuro”.

El líder del sindicato IG Metall en la planta, Stephan Soldanski, dijo que quería respuestas claras de la empresa sobre sus planes, calificando a sus empleados de “valientes”.

“Necesitamos un futuro para nuestro sitio desde Wolfsburgo”, dijo a los medios locales, refiriéndose a la sede de VW. “Pero también para todos los demás sitios. Solo la junta puede garantizar eso”.

Un portavoz de VW dijo que el fabricante de automóviles estaba luchando por su supervivencia a largo plazo, agregando: “Entendemos que la fuerza laboral está preocupada por el futuro de nuestra empresa. El consejo ejecutivo y el consejo de supervisión comparten estas preocupaciones sobre el futuro del Grupo Volkswagen”.

Dijo que la dirección había “elaborado un plan integral para el futuro, que ahora está siendo discutido por el consejo de supervisión”.

[Contexto: Volkswagen planea recortar empleos y cerrar fábricas, lo que ha provocado protestas en Alemania.]

[Verificación de datos: La junta de supervisión de Volkswagen se enfrenta a presiones para revisar los planes de recorte de empleos y cierre de fábricas.]