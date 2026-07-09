Estados Unidos invita a Canadá, Costa Rica, Argentina y Perú a revivir el romance de la carretera abierta si usted es un alma verdaderamente apasionada por los viajes – Travel And Tour World

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Para el explorador moderno, las vacaciones convencionales de vuelo y fracaso han perdido su brillo. Un profundo cambio cultural ha convertido la carretera abierta en el laboratorio definitivo de autodescubrimiento, donde la libertad se mide en horizontes cambiantes, reviviendo el romance de la carretera abierta y encontrándose con el asfalto.

Esta transformación es vital que los viajeros contemporáneos la comprendan. Representa una edad de oro de deliberada, exploración lenta donde el viaje mismo eclipsa el destino, ofreciendo un remedio a la naturaleza predecible del turismo de masas.