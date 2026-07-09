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Selecciones de apuestas de UFC 329 hoy: consejos, análisis y predicciones

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Martina López
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Las mejores apuestas de UFC hoy&colon; Selecciones&comma; Probabilidades y&semi; Predicciones para UFC 329

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Las selecciones de apuestas de UFC 329 para la Semana Internacional de la Lucha están disponibles hoy en RotoWire. Evalúa las predicciones de un favorito&comma; un desvalido&comma; un accesorio y un parlay para que los apostantes consideren el estilo del sábado&period;

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9 de julio&comma; 2026

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Mejores apuestas de UFC hoy: selecciones, probabilidades y predicciones para UFC 329

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El UFC está de regreso en Las Vegas&comma; Nevada&comma; el sábado&comma; 11 de julio&comma; para una tarjeta UFC 329 apilada en el T-Mobile Arena&period; El evento principal ve el tan esperado regreso de Conor McGregor en una pelea de peso welter&comma; que también es una revancha contra Max Holloway&period;

Abajo&comma; Compartiré mis predicciones de UFC 329&comma; incluida mi elección favorita&comma; un desvalido&comma; un accesorio&comma; y un parlay de dos luchadores&period; Todas las probabilidades de UFC se obtienen a través de DraftKings Sportsbook y son precisas a la fecha de publicación de este artículo.

Apuestas de UFC 329 Favorito

Robert Whittaker &lpar;26-9&rpar; vs. Nikita Krylov &lpar;31-11&rpar; – Peso semipesado

Para mi favorito en UFC 329&comma; Estoy tomando que Robert Whittaker levanten la mano en la pelea preliminar final en su debut en peso semipesado contra Nikita Krylov&period;

Aunque Whittaker estará en desventaja de tamaño&comma; Me gusta este enfrentamiento para él&comma; ya que no estoy drogado con Krylov&period; Su barbilla es una gran preocupación&comma; y espero que Whittaker sea el delantero mucho más rápido y consiga mejores tiros&period;

Whittaker&comma; mientras tanto&comma; también puedo luchar si es necesario&comma; pero espero que se mantenga firme y se mueva con su velocidad, jab y gane los minutos&period; También está potencialmente vivo para un nocaut técnico, dadas las luchas de Krylov últimamente.

UFC 329 Bet&colon; Robert Whittaker &lpar;-135&rpar;

UFC 329 Underdog Play

Paddy Pimblett &lpar;23-4&rpar; vs. Benoit Saint-Denis &lpar;17-3&rpar; – Peso ligero

Para mi elección de perdedor en UFC 329&comma; Estoy tomando Paddy Pimblett para vencer a Benoit Saint-Denis en el evento co-estelar.

Pimblett viene de una derrota por decisión ante Justin Gaethje por el cinturón interino&comma; que es una pérdida que ha envejecido bien&comma; ya que Scouser tuvo éxito en lo que fue una pelea reñida&period; Saint-Denis&comma; mientras tanto&comma; es una salida difícil&comma; pero me gusta este enfrentamiento para Pimblett.

Pimblett ha demostrado que tiene un buen mentón y también es un gran luchador. Me gusta que el británico pueda realizar buenos golpes y también combinar su lucha para controlar la pelea y probablemente ganar una decisión aquí.

UFC 329 Bet: Paddy Pimblett &lpar;+120&rpar;

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UFC 329 Prop Bet

Terrance McKinney &lpar;18-8&rpar; vs. King Green &lpar;35-17-1&rpar; – Peso ligero

El abridor de cartas principal de UFC 329 es una divertida pelea de peso ligero entre Terrance McKinney y King Green&comma; lo cual no debería durar mucho&period;

McKinney es un luchador que mata o muere&comma; y la mayoría de sus peleas terminan en el primer asalto&period; McKinney es el favorito en las apuestas&comma; pero la forma de conseguirlo con más dinero es llevándolo por KO&comma; cuál es su camino hacia la victoria&period;

Si McKinney no consigue el KO en el primer round&comma; probablemente habrá terminado&comma; así que también podrías llevarte a Green con más dinero&comma; antes de la pelea&comma; para cubrir tu apuesta&period; Pero&comma; Me gusta que McKinney invada a Green temprano&comma; y con como Green pelea con las manos bajas&comma; Espero que McKinney obtenga un KO en el primer asalto&period;

UFC 329 Bet&colon; Terrance McKinney por KO/TKO/DQ &lpar;+165&rpar;

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UFC 329 Parlay

Luke Riley &lpar;13-0&rpar; vs. Kai Kamaka III &lpar;18-7-1&rpar; – Peso pluma
Alessandro Costa &lpar;16-5&rpar; vs. Cody Durden &lpar;18-10-1&rpar; – Peso mosca

Para mi parlay en UFC 329&comma; Estoy tomando Luke Riley y Alessandro Costa para levantar la mano el sábado&period;

Costa abre la cartelera contra Cody Durden en lo que debería ser una pelea amigable para los fanáticos. Costa dio un paso al frente con poca antelación&comma; pero me gusta este enfrentamiento para él&period; Durden ha disminuido el ritmo más adelante en las peleas&comma; y Costa tiene una calidad sorprendente. Me gusta que Costa tome el control en la segunda y tercera ronda y obtenga un nocaut técnico tardío para comenzar UFC 329 con fuerza.

Para cerrar el parlay, Llevaré a Riley a vencer a Kai Kamaka III. Riley tiene algo de exageración&comma; pero no estoy completamente vendido&semi; sin embargo&comma; Me gusta este enfrentamiento para él. Riley es un buen delantero que tiene poder de KO&comma; pero también ha demostrado que tiene el cardio para hacer tres rondas&period; Kamaka&comma; mientras tanto&comma; también es delantero&comma; pero creo que Riley podrá realizar los mejores tiros y lograr una victoria por nocaut técnico tardío o una decisión clara&comma; ya que es el delantero más rápido y técnico&period;

UFC 329 Bet&colon; Luke Riley & Alessandro Costa parlay &lpar;-111&rpar;

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Mejores apuestas de UFC

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