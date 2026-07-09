Selecciones de apuestas de UFC 329 hoy: consejos, análisis y predicciones

9 de julio, 2026





El UFC está de regreso en Las Vegas, Nevada, el sábado, 11 de julio, para una tarjeta UFC 329 apilada en el T-Mobile Arena. El evento principal ve el tan esperado regreso de Conor McGregor en una pelea de peso welter, que también es una revancha contra Max Holloway.

Abajo, Compartiré mis predicciones de UFC 329, incluida mi elección favorita, un desvalido, un accesorio, y un parlay de dos luchadores. Todas las probabilidades de UFC se obtienen a través de DraftKings Sportsbook y son precisas a la fecha de publicación de este artículo.

Apuestas de UFC 329 Favorito

Robert Whittaker (26-9) vs. Nikita Krylov (31-11) – Peso semipesado

Para mi favorito en UFC 329, Estoy tomando que Robert Whittaker levanten la mano en la pelea preliminar final en su debut en peso semipesado contra Nikita Krylov.

Aunque Whittaker estará en desventaja de tamaño, Me gusta este enfrentamiento para él, ya que no estoy drogado con Krylov. Su barbilla es una gran preocupación, y espero que Whittaker sea el delantero mucho más rápido y consiga mejores tiros.

Whittaker, mientras tanto, también puedo luchar si es necesario, pero espero que se mantenga firme y se mueva con su velocidad, jab y gane los minutos. También está potencialmente vivo para un nocaut técnico, dadas las luchas de Krylov últimamente.

UFC 329 Bet: Robert Whittaker (-135)

UFC 329 Underdog Play

Paddy Pimblett (23-4) vs. Benoit Saint-Denis (17-3) – Peso ligero

Para mi elección de perdedor en UFC 329, Estoy tomando Paddy Pimblett para vencer a Benoit Saint-Denis en el evento co-estelar.

Pimblett viene de una derrota por decisión ante Justin Gaethje por el cinturón interino, que es una pérdida que ha envejecido bien, ya que Scouser tuvo éxito en lo que fue una pelea reñida. Saint-Denis, mientras tanto, es una salida difícil, pero me gusta este enfrentamiento para Pimblett.

Pimblett ha demostrado que tiene un buen mentón y también es un gran luchador. Me gusta que el británico pueda realizar buenos golpes y también combinar su lucha para controlar la pelea y probablemente ganar una decisión aquí.

UFC 329 Bet: Paddy Pimblett (+120)

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UFC 329 Prop Bet

Terrance McKinney (18-8) vs. King Green (35-17-1) – Peso ligero

El abridor de cartas principal de UFC 329 es una divertida pelea de peso ligero entre Terrance McKinney y King Green, lo cual no debería durar mucho.

McKinney es un luchador que mata o muere, y la mayoría de sus peleas terminan en el primer asalto. McKinney es el favorito en las apuestas, pero la forma de conseguirlo con más dinero es llevándolo por KO, cuál es su camino hacia la victoria.

Si McKinney no consigue el KO en el primer round, probablemente habrá terminado, así que también podrías llevarte a Green con más dinero, antes de la pelea, para cubrir tu apuesta. Pero, Me gusta que McKinney invada a Green temprano, y con como Green pelea con las manos bajas, Espero que McKinney obtenga un KO en el primer asalto.

UFC 329 Bet: Terrance McKinney por KO/TKO/DQ (+165)

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