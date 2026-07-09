Irán pide a la ONU que responsabilice a EE. UU. por crímenes de guerra habilitados por IA

En una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres, y al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Zenon Ngay Mukongo, el 8 de julio, Saeed Iravani dijo que las recientes revelaciones de altos funcionarios del Pentágono indican que la inteligencia artificial se utilizó para identificar y atacar objetivos durante la campaña militar de Estados Unidos contra Irán.

Argumentó que el uso de la IA en la toma de decisiones militares, combinado con la escala de las víctimas civiles y la destrucción causada por los ataques, plantea serias preocupaciones según el derecho internacional y justifica una acción urgente por parte de las Naciones Unidas.

A continuación se muestra el texto de su carta:

En el Nombre de Dios, el Más Compasivo, el Más Misericordioso

Excelencia,

Por instrucciones de mi Gobierno, y en relación con las cartas de Irán sobre los actos de agresión cometidos por los Estados Unidos y el régimen israelí contra la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán y los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad incluyendo el apuntar sistemáticamente a funcionarios estatales, civiles incluyendo mujeres y niños y la destrucción indiscriminada de objetos civiles como hogares, escuelas, hospitales e infraestructura energética, me gustaría llamar su atención sobre lo siguiente:

Según los últimos informes creíbles de los medios de comunicación, el Jefe de Oficial de Inteligencia Digital y de Inteligencia Artificial del Pentágono, en una declaración jurada entregada a un Tribunal de Distrito de Estados Unidos, ha hecho una admisión escandalosa. En esa declaración, destacó el papel de la inteligencia artificial generativa del chatbot “Grok” de XAI en el disparo de “más de 2,000 municiones a 2,000 objetivos distintos en 96 horas” en Irán.

Mientras que el Presidente de los Estados Unidos y otros funcionarios estadounidenses, incluido el Secretario de Guerra, habían demostrado previamente su intención criminal de cometer crímenes de guerra a través de declaraciones públicas claras, como el hecho de que habían apuntado a una fragata iraní incapacitada porque era “más divertido!”, la declaración explícita de que “no se dará cuartel” a los iraníes, y el escalofriante reconocimiento de haber matado a más de 168 niños inocentes en la Escuela Shajareh-Tayyebeh en Minab durante horas escolares, la última admisión del Pentágono sobre el uso de inteligencia artificial en las decisiones de objetivos proporciona más pruebas convincentes de una política sistemática de desplegar máquinas sin responsabilidad en la realización de ataques indiscriminados con consecuencias catastróficas para las poblaciones civiles. La pérdida de vidas de más de 4,800 iraníes inocentes, incluidos al menos 255 niños y 257 mujeres, y la lesión de otros 34,000, así como la destrucción de 149,528 unidades civiles, incluidas 123,647 unidades residenciales y 24,450 unidades comerciales, 350 unidades de atención médica, 56 centros de la Media Luna Roja, 12 universidades y 857 centros educativos, y al menos 15 infraestructuras civiles vitales, incluidos aeropuertos, aviones civiles y depósitos de combustible, son algunos de los resultados de un uso tan imprudente e irresponsable de la IA en librar una guerra ilegal y criminal de agresión.

Por lo tanto, Estados Unidos ha efectivamente armado un algoritmo no regulado y desarrollado comercialmente para llevar a cabo ataques masivos e indiscriminados, con consecuencias devastadoras para el pueblo iraní, involucrando la responsabilidad internacional de Estados Unidos, así como la responsabilidad penal internacional de todos los involucrados en la comisión de los mencionados crímenes de guerra. La República Islámica de Irán considera esto además como una seria advertencia a la comunidad internacional, amenazando la paz y seguridad internacionales.

Debo reiterar además que Estados Unidos tiene la obligación de realizar plena reparación por el daño causado por las violaciones mencionadas contra Irán y sus ciudadanos, incluido cualquier daño material y moral. Esto incluye la obligación de hacer restitución y compensar por el daño causado, de acuerdo con el derecho internacional establecido. Mientras tanto, la responsabilidad penal individual del Presidente de los Estados Unidos y otros funcionarios estadounidenses por graves violaciones del derecho internacional humanitario, incluido el delito de agresión, dirigir ataques deliberados contra civiles (incluyendo mujeres y niños), apuntar a oficiales políticos de alto rango, especialmente el asesinato del Líder Supremo de Irán y miembros de su familia, incluido su joven nieto de catorce meses, así como oficiales militares, científicos nucleares y profesores universitarios fuera de hostilidades, y lanzar ataques deliberados contra objetos civiles, está seriamente comprometida. Esto es sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de todas aquellas personas, incluso dentro del régimen israelí, involucradas en ordenar, cometer o ayudar, instigar y respaldar de otra manera la comisión de los crímenes de guerra, incluidos los mencionados anteriormente.

Por lo tanto, mientras la República Islámica de Irán se reserva su pleno e incuestionable derecho a buscar, a través de todos los medios legales disponibles, el establecimiento de la responsabilidad de los Estados e individuos responsables y también para asegurar una compensación por los daños sufridos, es muy esperado que el Secretario General y el Consejo de Seguridad emprendan las medidas apropiadas, de acuerdo con su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, para garantizar la responsabilidad y prevención del uso de la IA en la comisión de crímenes de guerra.

Le agradecería si la presente carta pudiera circularse como un documento oficial del Consejo de Seguridad.

Por favor, acepte, Excelencia, las seguridades de mi mayor consideración.