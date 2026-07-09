Listo para el momento: Analizando a Olivia Miles…

Lindsay Whalen a veces mira a Olivia Miles y tiene flashbacks.

En 2004, Whalen era una base novata con mucha responsabilidad: comenzó 30 juegos para el Connecticut Sun, que llegó a las Finales de la WNBA esa temporada. Ahora Whalen es entrenadora asistente de Minnesota Lynx, que ha puesto las llaves en manos de Miles, una base novata.

Whalen sabe por experiencia lo emocionante que es estar en los zapatos de Miles, pero también sabe cuánta presión implica. Al igual que Whalen, Miles parece muy capaz de manejarla.

Los Lynx, líderes de la liga con un récord de 16-6 después de la victoria del miércoles sobre Connecticut, tendrán un gran enfrentamiento contra New York Liberty el sábado (1 p.m. ET, ABC). Veremos si Miles, que se perdió los últimos dos juegos por una lesión en la pantorrilla, regresa contra Nueva York.

Si es así, será su segunda oportunidad de enfrentar a Liberty, que al igual que Lynx son contendientes al título esta temporada. Miles tuvo 14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en la derrota por 99-86 de Minnesota en Nueva York el 3 de julio.

Dos meses en la temporada, Miles ha impresionado a los observadores de la WNBA con su transición al juego profesional. Lidera a los Lynx en anotaciones (18.5 puntos por juego) y asistencias (5.7) y también promedia 4.8 rebotes. Es la novena novata en la historia de la WNBA en ser nombrada titular del All-Star y la cuarta en las últimas cuatro temporadas, siguiendo a Aliyah Boston (2023) y Caitlin Clark (2024) de Indiana Fever y Paige Bueckers (2025) de Dallas Wings. Miles se une a Maya Moore (2011) como novatas de Lynx que han sido nombradas titulares del All-Star.

Moore, Boston, Clark y Bueckers fueron todas selecciones número 1 del draft. Miles fue la selección número 2 detrás de la compañera base Azzi Fudd (Dallas), pero Miles lidera para el premio de Novata del Año. ¿Cómo se compara Miles con las mejores novatas en la historia de la WNBA? Aquí hay lo que ha destacado de los primeros 20 juegos de Miles en la WNBA.