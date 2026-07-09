Aeropuerto de Palm Beach en Florida renombrado en honor a Trump.

Una señal de bienvenida en el Aeropuerto Internacional del Presidente Donald J. Trump en West Palm Beach, Florida, el 9 de julio de 2026.

Marco Bello | Reuters

El aeropuerto en West Palm Beach, Florida, ha sido oficialmente renombrado en honor al Presidente Donald Trump, siendo la primera vez que un aeropuerto lleva el nombre de un presidente de los Estados Unidos en funciones.

A partir del jueves, la instalación se llamará Aeropuerto Internacional del Presidente Donald J. Trump, según informó la Administración Federal de Aviación.

El aeropuerto, anteriormente conocido como Aeropuerto Internacional de Palm Beach, indicó en un FAQ publicado en línea que “las actualizaciones en la señalización, marca y materiales de cara al público ocurrirán en fases”.

Como parte de la transición, el identificador de ubicación de la FAA del aeropuerto cambiará de PBI a DJT. El cambio de código de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo está programado para el 18 de agosto.

Grandes aerolíneas de los EE. UU., incluyendo United Airlines y Delta Air Lines, comenzaron a incluir el nuevo código del aeropuerto, DJT, en sus páginas de reservas el jueves, aunque los consumidores que busquen vuelos aún pueden utilizar el antiguo código PBI para encontrar el aeropuerto.

Más de una docena de aerolíneas vuelan hacia la instalación, incluidas las líderes domésticas Delta, United, American Airlines y Southwest Airlines.

La nueva marca llega después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara una ley a principios de este año para cambiar el nombre del aeropuerto. La medida fue posteriormente aprobada por la FAA.

Según informó el aeropuerto, el cambio de nombre está estimado en $5.5 millones.

El estado de Florida destinó $2.75 millones para el proyecto, según el FAQ del aeropuerto, y los costos restantes para la transición serán financiados a través del presupuesto operativo y programa de mejoras de capital del Departamento de Aeropuertos local.

“Aunque reconocemos que el cambio de nombre requerido puede ser recibido de diferentes maneras por nuestros pasajeros, agradecemos su continuo apoyo durante este período de transición”, escribió el aeropuerto en el FAQ. “A pesar de que algunas cosas pueden evolucionar con el tiempo, nuestro enfoque principal sigue siendo el mismo: proporcionar una experiencia de aeropuerto segura, confiable y acogedora.”

El aeropuerto se encuentra cerca del club Mar-a-Lago del presidente en Palm Beach, Florida, y él suele viajar hacia y desde allí con bastante frecuencia.

El hijo del presidente, Eric Trump, dijo que Trump Force One, el sobrenombre del jet privado propiedad de la Organización Trump, sería el primer avión en aterrizar en el aeropuerto recién renombrado.

“Como hijo, y alguien que vuela desde este aeropuerto casi todos los días, siempre estaré orgulloso de ver las iniciales ‘DJT’ en mi tarjeta de embarque”, escribió en X.