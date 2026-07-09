Egipto se queja de que los funcionarios fueron parciales en la derrota del Mundial ante Argentina

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ATLANTA – La Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) dijo el miércoles que “no puede permanecer en silencio” después de lo que considera fue un arbitraje injusto y parcial en la derrota de Egipto por 3-2 en octavos de final contra Argentina el martes.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y varios jugadores criticaron al arbitraje después de quedarse incrédulos cuando Argentina anotó tres goles sin respuesta en 13 minutos para lograr una de las mayores remontadas en la historia de la Copa del Mundo.

“La defensa de los derechos e intereses de la selección egipcia no es un asunto que pueda ignorarse, minimizarse o tratarse como secundario”, afirmó la EFA en un comunicado. “Es una responsabilidad que asumimos con plena convicción y determinación”.

El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, en un comunicado emitido más tarde el miércoles, dijo que si bien la discusión constructiva sobre las decisiones siempre será parte del fútbol, ​​”las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte”.

“Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA”, afirmó. “Cuando esto sucede, puede provocar reacciones que conduzcan a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien”.

La EFA dijo que el árbitro no utilizó adecuadamente el sistema de vídeo asistente de árbitro (VAR), lo que provocó la derrota ante Argentina.

Egipto parecía haber anotado su segundo gol en el minuto 58, pero una revisión del VAR determinó que Marwan Attia había cometido una falta contra el defensa argentino Lisandro Martínez al principio de la preparación para el gol.

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Chris Carlson/AP

“Varios incidentes clave generaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego”, se lee en el comunicado de la EFA.

Collina afirmó que “durante una competición preferimos no centrarnos en incidentes concretos”, pero defendió la decisión de Attia.

“Si se identifica una falta en la preparación y se considera que ha tenido un impacto en el gol, el VAR recomendará una revisión en el campo”, dijo Collina. “No hay un límite definido ni en cuanto a la distancia hasta la portería ni en el tiempo entre el incidente y la portería”.

Dijo que en el caso en disputa, Attia “claramente le pisa los pies al número 6 de Argentina, Lisandro Martínez”.

“Creemos que una falta es una falta”, añadió Collina. “Independientemente de si la falta parece ‘obvia’, si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir”.

Mostafa Ziko anotó más tarde para darle a Egipto una ventaja de 2-0, pero todo el impulso pasó del lado argentino cuando Lionel Messi asistió a Cristian Romero en el minuto 79, el primero de tres goles consecutivos.

Hassan levantó los brazos en forma de “X” para señalar abuso racial después del gol de la victoria de Argentina a los dos minutos del tiempo de descuento. Después del partido, Hassan dijo que su equipo fue víctima de un establishment futbolístico que favorecía a Messi y Argentina.

En el dramático clímax del partido, el entrenador de porteros de Egipto, Saafan Elsaghir, recibió una tarjeta roja y se repartieron varias tarjetas amarillas a los jugadores egipcios. La declaración de la EFA dice que varios expertos y analistas han defendido a Egipto, subrayando la importancia de la integridad, la justicia y la transparencia en el arbitraje en el escenario más importante del fútbol.

El comunicado de la EFA expresó la frustración entre los jugadores, el personal y los aficionados de Egipto.

“Cada jugador que viste la camiseta egipcia y cada aficionado que apoya al equipo merece justicia, respeto y la aplicación equitativa de las leyes del juego”.