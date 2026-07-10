El estado de ánimo con respecto a la guerra en Ucrania ha cambiado en los últimos meses. Los drones ucranianos han golpeado la infraestructura petrolera rusa, causando escasez de combustible en toda Rusia. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está exultante por terminar la guerra desde una “posición de fuerza”.

La esperanza es que una crisis económica en Rusia lleve a disturbios sociales e inestabilidad política, posiblemente resultando en el colapso del régimen gobernante. Esto no sería un evento sin precedentes en la historia rusa. La Unión Soviética se deshizo rápidamente en medio de una crisis económica y política en 1991. Pero, ¿qué tan probable es este escenario para Rusia hoy?

He viajado a Rusia anualmente desde 2022 y ha habido un claro cambio en el estado de ánimo. En 2022, todo se trataba de sobrevivir y adaptarse a la nueva realidad de sanciones y guerra. Durante los próximos años, hubo una estabilización y un creciente optimismo sobre la capacidad de la economía para adaptarse. Sin embargo, para 2026 ya se hablaba de una recesión económica, incluso antes de que comenzaran las actuales escaseces de combustible.

Con la economía al máximo rendimiento y el gasto militar intocable, encoger el sector civil a través de altas tasas de interés e impuestos es la única forma de domar la inflación y equilibrar el presupuesto. El IVA se incrementó del 20% al 22% en enero de 2026, mientras que se aumentaron los impuestos a las pequeñas y medianas empresas.

En el Foro Económico Internacional de San Petersburgo en junio, se sugirió que los tiempos difíciles probablemente continuarán durante al menos tres años. La pregunta ahora es si estas dificultades económicas conducirán a protestas masivas y a una división entre los élites, como ocurrió a finales de la época soviética.

[Contexto: – Se discute la situación económica actual en Rusia y la posibilidad de un cambio político. – Se compara la situación actual con el colapso de la Unión Soviética en 1991.]

[Verificación de Datos: – La Unión Soviética se deshizo en 1991 en medio de una crisis económica y política. – Putin ha consolidado el control autoritario en Rusia desde el año 2000.]

Artículo original en inglés: https://www.independent.co.uk/.