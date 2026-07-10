Ver hasta dónde llegarás con estos secretos de Moana

Un viaje inicial de investigación a las Islas del Pacífico cambió el rumbo del equipo de producción. “Realmente pasamos tiempo con la gente, sentados en aldeas con los ancianos, niños y académicos, y también saliendo a navegar”, compartió la productora Osnat Shurer con la revista Tribute de Canadá en 2017. “Regresamos con un profundo aprecio por la cultura, la historia, la belleza de la gente, y por los ritmos y armonías. En ese momento, tomamos la decisión juntos de realmente querer celebrar la cultura; de resaltar su belleza, sutileza, maravilla e historia.”

Sintió un impacto particular por un anciano en Mo’oera “quien nos dijo, ‘Durante años hemos sido absorbidos por su cultura. Por una vez, ¿podrían ser absorbidos por la nuestra?'” reveló. “Lo tomamos muy en serio.”

Entre las lecciones que dieron forma a la historia final: “Que la naturaleza, el océano en particular, está viva y tiene conciencia, y que el océano nos conecta a todos”, explicó Shurer. “Que necesitas conocer tu montaña, que necesitas conocer todo lo que vino antes que tú para saber dónde estás parado. Que a través de una relación con la naturaleza, puedes encontrar tu camino. Estas son cosas profundas e increíbles para aprender, y hay tantas culturas con hermosos mensajes aún por celebrar por todos nosotros. Me emociona mucho.”