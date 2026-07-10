Netflix en conversaciones para comprar Letterboxd: Informe

Podría Letterboxd, la popular red social de críticas de cine, caer en manos de Netflix u otra gran corporación de entretenimiento?

Letterboxd, fundada en 2011, ha estado ofreciéndose a partes interesadas en los últimos meses. La aplicación y el sitio web (que también lanzó recientemente un servicio de alquiler de videos en línea) son propiedad en su mayoría de la empresa canadiense Tiny, que adquirió una participación del 60% en Letterboxd en 2023 con una valoración de $50 millones a $60 millones. Los cofundadores de Letterboxd, Matthew Buchanan y Karl von Randow, poseen el 40% restante.

Los propietarios de Letterboxd han mantenido conversaciones iniciales con varios posibles compradores, incluido Netflix, según un informe no confirmado de Puck. Otros supuestos interesados en Letterboxd incluyen Sony Pictures Entertainment, Paramount Skydance de David Ellison (y RedBird Capital Partners, un importante respaldo financiero de Paramount) y el gigante de capital privado TPG. También se dice que está considerando la posibilidad de adquirir Letterboxd Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y fundador y socio general de la firma de capital riesgo Seven Seven Six.

La posibilidad de que gigantes como Netflix, Sony o Paramount sean dueños de Letterboxd puede introducir conflictos inherentes, planteando preguntas sobre si de alguna manera darían preferencia a sus propias producciones. Cabe destacar que el sitio de calificación de películas Rotten Tomatoes formó parte de NBCUniversal durante años, aunque algunos críticos han criticado esa estructura de propiedad como problemática.

Rotten Tomatoes y el servicio de venta de boletos y streaming de películas Fandango ahora forman parte de Versant Media, que se separó de Comcast/NBCU a principios de este año. En abril, Semafor informó que Versant había mantenido conversaciones sobre la adquisición de Letterboxd.

Hasta junio de 2026, Letterboxd cuenta con más de 30 millones de miembros en todo el mundo, sumando 10 millones solo el año pasado. El sitio experimentó un aumento en su popularidad durante la pandemia de COVID.

El proceso de venta de Letterboxd está siendo gestionado por el banco de inversiones y comercio LionTree, que ha estado “flotando” una rica valoración de $250 millones, según el informe de Puck.

Letterboxd, con sede en Auckland, Nueva Zelanda, se ha negado a comentar sobre los rumores de venta. Netflix y Paramount también declinaron hacer comentarios. Los ejecutivos de Tiny no respondieron a una solicitud de comentario. Variety se ha comunicado con representantes de Sony Pictures y TPG.

Al ser consultado sobre el informe que sugería que estaba considerando un trato por Letterboxd, Ohanian respondió en un mensaje de texto: “Hombre, no puedo ni estornudar sin que alguien hable de ello, jaja”.