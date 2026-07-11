Megan Moroney lanza su primera fragancia, Calliope

Megan Moroney siempre ha estado profundamente involucrada no solo con su música y composición de canciones, sino también con las coloridas visuales que marcan su marca y sus espectáculos en vivo.

Ahora, está expandiendo sus emprendimientos artísticos y comerciales con su fragancia debut, Calliope. La fragancia cuenta con notas de jazmín, peonía rosa, almizcle mineral y flor de durazno.

El perfume llega en una botella en forma de corazón, aunque está diseñada para parecer que ha sido fragmentada y unida nuevamente con purpurina plateada, inspirada en el arte japonés del kintsugi, una práctica de reparar cerámica rota con oro o plata brillante. La botella también presenta las palabras “¡Tú brillas!”, en referencia al éxito de Moroney “Beautiful Things”.

“Durante el último año y medio he estado elaborando a mano el concepto, el aroma y el diseño de Calliope”, dijo Moroney en una declaración en el sitio web oficial de la fragancia. “La composición de canciones ha sido mi forma de dar sentido a los altibajos de la vida. Cada canción que escribo proviene de un momento real, un sentimiento o un recuerdo, y siempre he esperado que al compartir esas partes de mí misma, alguien más se sienta un poco menos solo. Realmente creo que las experiencias que llevamos, tanto las hermosas como las desgarradoras, se convierten en parte de quienes somos. Creo que la fragancia tiene el poder de hacer exactamente lo mismo”.

Añadió: “El perfume es mucho más que algo que usas. Un aroma puede transportarte instantáneamente a un momento que creías haber olvidado, capturar un sentimiento que nunca quieres dejar ir, o quedar vinculado para siempre a una etapa de tu vida. Se convierte en parte de primeros amores y nuevos comienzos, celebraciones y desilusiones, y todos los pequeños momentos cotidianos que de alguna manera permanecen con nosotros para siempre. Eso es exactamente lo que quería que fuera Calliope”.

“Quería que tuviera una primera impresión inolvidable mientras dejaba algo más suave que permanece, como un recuerdo favorito al que te encuentras volviendo una y otra vez”, agregó Moroney.

Calliope está disponible para preventa en Estados Unidos, la UE y el Reino Unido, con una botella de 3.4 onzas de Calliope a un precio de $55.

Al lanzar su nueva fragancia, Moroney se une a una sólida línea de artistas country que han lanzado fragancias a lo largo de los años, incluidas Dolly Parton, Shania Twain, Ella Langley, Miranda Lambert, Keith Urban, Trisha Yearwood, Tim McGraw y Faith Hill.

En la actualidad, Moroney encabeza su Cloud 9 Tour, que tiene programado visitar el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el viernes por la noche (10 de julio). El álbum que da nombre a la gira debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200 a principios de este año.