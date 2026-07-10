Nuevo diccionario de Cardiff

En Instagram, TikTok y YouTube, las ‘esposas tradicionales’ filman sus propias creaciones haciendo mermelada, persiguiendo gallinas alrededor de jardines donde las flores duermen, o hablando apasionadamente sobre el posfeminismo, la Gran Sustitución y cómo hornear galletas. Como parte característica de los movimientos extremos de la derecha en internet, su política no es una política unificada. Sin embargo, hay algo que las une, a pesar de eso, y es lo que está en el nombre. Las ‘tradwives’ abogan por volver a interpretar papeles de género ‘tradicionales’, la victoria de la panadera y el fabricante de pan, los roles que juegan y promueven como naturales y desinteresados.

La década de 1950 es a menudo considerada como la era dorada de la familia pero, en cuanto a la estructuración de la vida familiar, fue un experimento que duró menos de diez años, y fue llevado a cabo por un grupo muy específico de personas (blancas, clase media), y considerado extraño incluso en su propio tiempo; hubo un amplio debate en ese momento sobre el hecho de que las mujeres se casen más temprano y se casen, así como la disminución de mujeres jóvenes que siguen adelante con una educación superior. Según Stephanie Coontz [especialista en historia de la familia en los Estados Unidos], uno de cada tres matrimonios que comenzaron en la década de 1950 terminó en divorcio. Incluso si se aceptan los años 50 como la cúspide de la era de la familia nuclear, se debe tener en cuenta que el contexto económico en ese momento era muy diferente al de nuestra época. Había una era de beneficios rurales, bienestar expansivo y un mercado inmobiliario donde los veteranos, bajo ciertos planes, podían obtener un préstamo de un dólar por una casa, y los salarios crecían exponencialmente junto con un control más estricto sobre las corporaciones. Incluso bajo estas condiciones, que elevaron a la familia a nuevas alturas culturales, solo el 60% de las mujeres en edad laboral eran amas de casa.

La mayoría de las mujeres han trabajado fuera del hogar, la mayor parte del tiempo, en trabajos tan variados como sus contrapartes masculinas, como señala Silvia Federici en su influyente obra Caliban and the Witch (2004). Parece que las mujeres en Mesopotamia fabricaban suficiente cerveza. ¡Vámonos a Mesopotamia! Hay otros momentos históricos que sobresalen en la fantasía de la ‘tradwife’: la era victoriana y su ‘ángel en la casa’ famoso, el pionerismo femenino (el defecto de esta imagen es que no tenían casas ni trabajos de verdad en el sentido en que los entendemos hoy, lo cual debería ser una advertencia quizás de que no está relacionado con trabajos ni viviendas sino con raza), o, para algunos de los neopatriarcados, ese momento glorioso en la Roma degradada cuando las mujeres no podían salir sin el permiso de sus parejas masculinas.

Diferentes tipos de tradición en la sombra de esta imaginación. En momentos de incertidumbre económica y política, las preocupaciones sobre el capital se han desplazado a los cuerpos de las mujeres, neutralizando la posibilidad de imaginar o mantener una nueva orden social. Aquí es donde reconocemos brevemente las piedras angulares del patriarcado del capital, que subcontrata la prole a la sala doméstica, donde el trabajo no solo se esconde sino que también se devalúa. Para evitar pagar a las mujeres por este trabajo, se les debe convencer de que es su destino, nada más que una expresión de su naturaleza. Estos límites deben ser vigilados, o, como argumenta Angela Saini en Patriarchs (2023), no se necesita legislación para imponer un comportamiento natural. Por ejemplo, si las mujeres anhelan en sus corazones ser madres, ¿por qué, como sugieren algunas figuras extremas de la derecha, deberíamos castigarlas lo suficiente para silenciarlas? El patriarcado tiende a usar el alarde y la coacción juntos y negar la existencia el uno al otro.

Si estos patrones de comportamiento no son tradicionalmente basados en género, pero se ven obligados como respuesta a circunstancias socioeconómicas cambiantes, debemos preguntarnos: ¿por qué estamos en esta situación? Y si negamos la posibilidad de que estas mujeres jóvenes sean agentes camuflados de feminidad desenfrenada, programados para autolesionarse, ¿por qué entonces quieren limitarse a sí mismos de la verdadera liberación? Estas demandas de una vida confortable, una vida menos complicada, funcionan porque reflejan un problema real que los patrones de género basados en el género afirman haber resuelto: es muy difícil, en la economía en la que estamos, desarrollar una carrera y criar una familia. De hecho, es difícil hacer uno u otro. Cuando buscamos algo para culpar por esto, ¿es un encuentro fortuito que nos culpen a nosotros mismos por nuestra igualdad, después de haber pasado los últimos treinta años diciéndole a las mujeres que pueden tenerlo todo, solo para que eso sea una ilusión?

La reacción contra el feminismo ‘mainstream’ ha sido evidente desde la década de 1980 hasta que Susan Faludi escribió su influyente libro Backlash (1991). En él, describe un ‘proceso de regresión’, mucho de él equivalente a una propaganda descarada que ha desencadenado preocupaciones personales individuales femeninas y frustrado a la voluntad política de las mujeres. Hemos tenido más de veinte años de un discurso popular que declara que las mujeres son libres y descontentas, sugiriendo que una es responsable de causar infelicidad a otra y al mismo tiempo negar la continuación de la desigualdad que persiste. Incluso yo, que entré en la era de Destiny’s Child y las Spice Girls, y viví a través de los gloriosos días de Topshop, siento el poder del término ‘feminista’ impreso en zapatillas hechas en talleres de sudor, sintiendo el poder del discurso cultural que cuestiona si ‘tenerlo todo’ te hace infeliz y desagradecido. La idea de que las mujeres han ganado igualdad, y que eso, en realidad, no es bueno, ha preparado el escenario para una nueva ola de feminismo, que renunció a los objetivos de cambio sistémico y se centró internamente.

Piensa en el llamado de Sheryl Sandberg para ‘incluirse en la revolución’. Incluso si se reconoce que no vamos a tener una revolución económica (algo que no estamos obligados a aceptar, debo señalar: como dijo Ursula K Le Guin, el capitalismo se siente inevitable pero también era realmente sobre el derecho divino de los reyes), podemos ver en el horizonte una brillante formulación de planes gubernamentales de apoyo, como el cuidado diurno, horas de trabajo flexibles, ausencia obligatoria de paternidad, todos ellos como una promesa en el desierto. Decepcionantemente, por decir lo menos, hemos tenido una oleada de feminismo tan fundamentalmente inadecuado para abordar los problemas de la orden social dominante, que ha presidido, sin saber cómo, los modos en que este tipo de feminismo neoliberal ha sido fundamentado en una negación de interseccionalidad: no es sorprendente que las tradwives estén tan dispuestas a proteger la supremacía blanca.

El resultado de la disminución del feminismo hasta que no sea más que elecciones personales es que las personas responden al tradwifery diciendo, como lo hace Stacey Dooley, ‘es una cuestión de elección, son mujeres en su edad y tiempo’. Hay suficiente escritura sobre el tradwifery que adopta esta actitud; en un ensayo, la autora se viste como tradwife durante una semana y declara, ‘Mi experimento me recordó que jugar con lo que nos hace sentir mejor’. No podemos abordar la política basada totalmente en elecciones personales, junto con la renuncia al objetivo de crear cambios sistémicos en un mundo público, promoviendo el poder de elección personal. El enfoque extremadamente prominente en el individuo para crear una situación donde las mujeres jóvenes no pueden considerar la política más allá de sí mismas, una situación, como observa Catherine Rottenburg [autora de The Rise of Neoliberal Feminism, 2018], donde ‘la revolución, en otras palabras, se transforma de un movimiento masivo en una actividad interna e individual’. Y como advierte Faludi, la reacción contra el feminismo ‘retrasado’ es ‘más poderosa cuando se convierte en algo privado, arraigando en el pensamiento femenino y volviéndose unidimensional, hasta que imagine que toda la presión está en su cabeza, hasta que comience a ejercer la presión contra sí misma’. ¿Se puede imaginar un contexto donde esto se vea más crudo que cuando la tradwife se filma a sí misma, sola, en su casa?

Esto me lleva al fracaso clave en la lógica de la simbología de la tradwife: la cámara. La cámara es central para estas tradwives. Lois Shearing señala que ‘crear contenido en un trabajo que requiere habilidad y tiempo —la forma en que las tradwives afirman evitarlo—’. Tienen conexiones publicitarias, ganan dinero de sus canales, venden velas y escriben libros y diseñan calendarios. Como cualquier influencer, venden una visión de la vida buena que es una ficción inimaginable, ya que depende de una creencia que borra las realidades naturales de las imágenes transmitidas. Las tradwives surgen de la aspiración de ‘girlboss choice feminist’ —construir un negocio en línea donde venden las herramientas para deshacer tu libertad, desde el equipo de desnudarse hasta el vestido que te pondrás una vez que hayas terminado. De esta manera, el tradwifery es perfecto para nuestro momento histórico actual —nunca estás a salvo, pero el trabajo se retira, como si lo hiciera por un hechizo, de la vista de la cámara. Oh, ¿este pequeño experimento? Esta no es más que una obsesión lejana para mí.

Creo que es importante tomar en serio a las tradwives como propagandistas y tomar en serio las condiciones en las que se encuentran. No hay duda de que las tradwives forman parte de la maquinaria nociva de la alt-right que llama a la violencia contra personas de color, LGBTQ+, y mujeres. Pero como han señalado otros, aunque las tradwives pueden dañar —y lo hacen—, su proyecto radica en su contra. De una sola manera, es cierto, esto significa que las tradwives me están haciendo verdaderamente miserable. Una de las reglas de Estee Williams para asegurar un matrimonio exitoso —tradwife, que tiene 200,000 seguidores en TikTok solo— es ‘no discutir su conflicto personal con nadie, ‘mantener su matrimonio seguro de intervenciones externas’. Al leer sobre los ejemplos de historia de estas opresiones de la mujer-guerrera, un control creciente sobre las mujeres, fui impactado por los grados en los que se nos insta a olvidar la amistad y la comunidad, un paso necesario hacia la persuasión de que las mujeres están más felices en casa.

Esto es una de las características más notorias del abuso, el aislamiento, ser apartado de amigos, reconocimiento, familia. Sin mencionar la violencia sexual que incentiva la ideología de la tradwife, donde se considera negar el acceso a su cuerpo es inhumano. Estas mujeres han sido atrapadas en un ciclo perpetuo de monitoreo propio —haz tu mejor esfuerzo para sonreír, asegúrate de que sonríes lo suficiente, asegúrate de sonreír cuando te hace una pregunta, asegúrate de usar un tono lo bastante amable como para no hacerlo en serio—, algo, como advierte Rottenberg, es el subproducto de este individualismo extremo. No solo estas mujeres ya no son críticas de las estructuras sociales patriarcales que persisten, sino que también no son críticas de los hombres en sus vidas que las sostienen.

Cuando pienso en las tradwives, pienso mucho en el trabajo visible y no visible. Hay algo sobre nuestro presente digital que hace que alguien se pregunte si aquellos que son responsables de crear esas maravillas virtuales también comienzan a creer, o si es una situación similar a la de Dorian Gray, donde el feo rostro de la realidad se desvanece en su conciencia. Esto no se limita específicamente a las tradwives —debe ser un experimento sociológico lo suficientemente desgarrador como para ser Kylie Jenner, una marca construida en la belleza y sostenida firmemente por la desaparición de médicos. El trabajo de reproducción invisible que ya se ha discutido, la forma en que las mujeres son retiradas a un segundo plano, en el hogar, la disposición clásica a creer que es parte de los medios sociales, depende de que la cámara no esté allí, y esto se complica aún más por el hecho de que las tradwives no deberían trabajar. Pero también hay otro tipo de trabajo invisible que sucede aquí, uno que está enraizado en la gimnasia mental patriarcal: el desempeño de la feminidad tradicional es un trabajo continuo que refuerza la hegemonía masculina. El trabajo de las mujeres es el trabajo de mantener la masculinidad.

El contenido creado y publicado por las tradwives te bombardea con consejos sobre cómo hacer que tu esposo se sienta masculino: pide su consejo, apláudele (pero no demasiado para que pueda insinuar que eres complacida), no fomentes la amistad con otros hombres, no critiques nada en contra de él. La mirada —siempre fuera de la vista, jugada literalemente— depende de estas mujeres para arrojar no solo peso reproductivo, sino también la carga de construir su propia imagen para ellas. ¿Cómo puedes sentirte fuerte sin una mujer al margen de la opinión de género? ¿Cómo puedes sentirte poderoso sin una mujer que no puedes dejar —sin dinero de tu propia propiedad, sin amigos, y sin un lugar a donde ir? Estos hombres son como vampiros —si fueran a mirarse en un espejo, no verían más que aire. Es agotador vivir de esta manera, tu comportamiento analizado bajo el temor de cualquier desviación de la imagen de la mujer ideal —una mujer que no existe y no puede duplicarse. No es suficiente mirar a estas mujeres, que causan daño y son dañadas simultáneamente, y elogiarlas por hacer una elección que lleva a su propia destrucción, especialmente cuando su plan de negocios completo está basado en alentar a otras mujeres a hacer lo mismo —un plan de marketing multinivel y sexista del mundo.

Es fácil despreciar las tradwives —es fácil despreciar a las mujeres. Podemos decir que son causas desesperadas, simplemente más cuerpos arrojados a la rueda scratch del patriarcado. Para mí, esto no es algo con lo que pueda comprometerme, y como sociedad deberíamos ser necios al ignorarlo. Si son mitos del pasado que están siendo revividos por ellos no significa que no sean peligrosos. Cuando busquemos una salida para la presión, una válvula de presión, en tiempos de desarmonía económica y social, a métodos confiables recurriremos; y así como en el concepto de Federici sobre los cuerpos de las mujeres como recursos a ser explotados bajo el capitalismo, las mujeres también se vuelven un terreno fértil para la preocupación política —y para la inmundicia retórica trivial. Las tradwives son sintomáticas de una reacción indeseable hacia la derecha, pero también actúan como catalizadoras, alientan a las mujeres jóvenes a sacarse los zapatos y hundirse, de tal modo, en una vida suave, sencilla y engañosa.