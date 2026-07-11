Viaje a las estrellas II: La ira de Khan Recordada por el Director Nicholas Meyer

En la antesala del Festival de la Serie Global Italiana, donde se presentará un adelanto de la temporada 4 de “Star Trek: Strange New Worlds” y se celebrará los 60 años de “Star Trek”, Nicholas Meyer habló con Variety sobre su tiempo con la franquicia, famoso por haber dirigido “Star Trek II: La ira de Khan”, así como el actual panorama televisivo, habiendo co-creado la serie de Netflix “Medici – Masters of Florence”, entre otros.

La Serie Global Italiana está celebrando los 60 años de Star Trek. Eso me hizo preguntar sobre su perspectiva sobre la evolución de la serie desde cuando dirigiste las películas hasta ahora.

No puedo hablar mucho sobre la evolución porque no le he prestado mucha atención. Cuando me invitaron por primera vez a participar en la segunda película, fue porque la primera película, que fue una producción descontrolada, costó 45 millones de dólares en 1979 y aún así ganó dinero, así que iban a hacer otra película, pero no iban a gastar nada cerca de 45 millones. Trajeron a Harve Bennett, que era un hombre maravilloso, un productor de televisión que hizo “Hombre rico, hombre pobre”, “El Hombre Nuclear” y “La Mujer Biónica”.

¿Cuáles eran las expectativas?

Dijeron, “¿Puedes hacer una película mejor que la primera película por la mitad del dinero?” Y [Bennett] dijo, “Puedo hacer cinco películas con eso”. Y por cierto, nuestro presupuesto era de unos 11,2 millones de dólares. Y luego buscaron un escritor y tuvieron guión tras guión, tuvieron cinco versiones del guión. Había visto “Star Trek” en la televisión, y no entendí nada. Me perdí todo lo interesante del espectáculo, la idea de que personas de diferentes razas y géneros y culturas pudieran unirse para hacer algo bueno, pasó completamente desapercibido para mí.

Simplemente pensé que los trajes eran tontos o algo así, así que no sabía de qué se trataba, pero me gustaba mucho Harve Bennett. Dijo que iba a venir el borrador cinco. Tres semanas después, tuve una pequeña epifanía en el camino, supe que este espectáculo me recordaba a algo que Sí me gustaba. A los 13 años, una edad impresionable, descubrí las aventuras del Capitán Horatio Hornblower. ¿Alguna vez has leído las novelas de Hornblower?

Me temo que no.

Obviamente se supone que es Lord Nelson, pero es un capitán de la Marina Real durante las Guerras Napoleónicas, y tiene muchas aventuras, y tiene una chica en cada puerto. Cuando tienes 13 años, esto sonaba bastante bien, y pensé, “espera un minuto, Kirk es Horatio Hornblower en el espacio exterior. Sé cómo hacer eso”.

En este festival se ha hablado mucho sobre la creciente superposición entre el cine y la televisión: como alguien que ha trabajado en ambos medios, ¿cómo ha observado dichos cambios?

Bueno, estamos en medio de una superposición tecnológica completa, que también coincide gracias a la brevedad de la atención. Incluso los estudiantes de cine en las escuelas de cine dicen que no pueden ver una película completa. Así que todo se está convirtiendo en verticales de 32 segundos, dramas verticales, todos financiados por China, según entiendo. Pequeños tres minutos. Algunos años atrás, tal vez hace 1.015 años, Jeffrey Katzenberg tuvo esta idea llamada Quibi, recaudó mucho dinero para invertir en episodios cortos que estarían en tu teléfono, y fue como 1.012 años temprano. No funcionó, pero funciona ahora, y esto es lo que está sucediendo.

¿Y alguna diferencia que todavía exista entre el cine y la televisión?

La otra distinción que hago entre la televisión y el cine – dejando de lado toda la digresión del teléfono – es que creo en el teatro. Creo en la idea de comprometerse con una experiencia, ópera, obra de teatro, ballet, película, no importa a qué te comprometas, tienes que conducir hasta el lugar o caminar hasta el lugar, tienes que comprar el boleto y tienes que alimentar el medidor o lo que sea, y vas a sentarte con un grupo de personas que no conoces y que no te conocen, y vas a tener una experiencia colectiva, que es simultáneamente totalmente personal.

Vas a reír o llorar con un grupo de extraños, pero será un viaje comunitario de algún tipo. Y si es bueno, se quedará contigo para siempre. Y lo que me preocupa con la televisión y las cosas en tu teléfono, es que hemos perdido esta experiencia colectiva, y creo que reunir a las personas, y no hablo solo de deportes, estoy hablando de arte, y por eso creo que el teatro, en todas sus formas, es importante para los seres humanos como especie, y creo que renunciamos a todo esto bajo nuestro propio riesgo.

¿Sientes que hay una especie de diferencia marcada en cómo podrían estar estructuradas o escritas las series?

Depende de si es un evento único, si es una serie limitada, o si es una serie en curso. La serie en curso, en teoría, no es muy diferente, ya sabes, de las novelas de Charles Dickens o Alexandre Dumas que se publicaban por entregas, y en ese formato tienes tiempo para desarrollar y trabajar los personajes. Si miras “Breaking Bad” y solo sigues la evolución de Walter White. De la misma manera que sabes novelas serializadas, eso fue algo interesante. Con la competencia de la atención, se vuelve cada vez más difícil encontrar formas de enganchar a una audiencia y mantenerla involucrada, y hay muchos dictados de fórmulas. ¿Necesitamos que los episodios terminen con cliffhangers? Eso siempre ha sido verdad. Eso ha sido cierto desde “La Odisea” en adelante, pero ahora hay más y más cosas, cosas positivas y negativas. Hay restricciones competitivas y culturales, por lo que es cada vez más difícil para el salmón subir río arriba.