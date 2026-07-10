Tocadiscos Ejecutivo: Believe Revela Nueva Estructura Unificada; Suno Contrata Ejecutivos de Marketing y Desarrollo de Negocios Musicales

Believe anunció que Romain Becker ha sido designado como el nuevo COO del grupo de la compañía, mientras que Elsa Bahamonde Bourgain ha sido nombrada presidenta de Believe, servicios de artistas y soluciones de discográficas y artistas.

Bahamonde Bourgain, quien se unió por primera vez a la compañía en 2021 para dirigir la división de servicios para artistas, contará con el apoyo de Liubov Kevkhaian, quien ha sido nombrada vicepresidenta de soluciones para discográficas y artistas, y Emmanuelle de Hosson, vicepresidenta de servicios para artistas.

“Estoy increíblemente emocionada de asumir este cargo en un momento tan crucial para Believe”, dijo Bahamonde Bourgain en un comunicado. “Esta nueva estructura es un cambio de juego diseñado para impulsar nuestra estrategia de desarrollo de artistas a una escala completamente nueva. Junto con Liubov y Emmanuelle, ambos líderes excepcionales, estamos en una posición única para impulsar el futuro de la música independiente.”

Becker reportará al fundador y CEO de Believe, Denis Ladegaillerie. Desde que se unió a la compañía, Becker ha ocupado cargos como presidente de soluciones para discográficas y artistas y director de productos, operaciones y servicios de marketing.

“Hemos estado trabajando en unificar la organización de Producto, Tecnología y Operaciones de Believe, que integra completamente TuneCore, desde hace algunos años, y estoy emocionado de seguir construyendo puentes entre nuestras capacidades tecnológicas y nuestros equipos musicales”, dijo Becker en un comunicado. “Combinar una profunda experiencia musical con la tecnología como catalizador para el desarrollo de artistas es el núcleo del ADN de Believe. Esta organización unificada, en la que Luxi, Antoine y Sandrine trabajan en unión, ya nos permite movernos más rápido y ofrecer herramientas aún mejores para los artistas, compositores, discográficas y editores de Believe y TuneCore en todo el mundo.”

Ladegaillerie dijo: “Elsa y Romain son dos líderes excepcionales, cuyo profundo conocimiento de Believe y una inteligencia de mercado inigualable, sin duda les permitirán seguir brindando resultados sobresalientes al asumir sus nuevos roles. Unificar las organizaciones comerciales de Believe y de Producto, Tecnología y Operaciones no es simplemente una evolución estructural. Es una elección deliberada para potenciar nuestro impacto, con fuertes sinergias y una colaboración impecable entre esas dos organizaciones. Ahora tenemos la gobernanza y el talento para cumplir nuestra promesa a artistas, discográficas, compositores y editores de todo el mundo. Constituyen los cimientos de nuestras ambiciones para 2030.”