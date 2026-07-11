Jay-Z parecía prometer con mucha antelación que su espectáculo por el 30º aniversario de su “Reasonable Doubt” sería, de hecho, una celebración del álbum debut que lanzó en junio de 1996. Eso no le impidió sacar todo lo que pudo, al menos en su primera de tres presentaciones estelares en el Yankee Stadium el viernes por la noche, iniciando una serie de actuaciones para conmemorar un par de hitos (el otro siendo el 25º aniversario de “The Blueprint”) más un espectáculo adicional llamado “Extra Innings” que, hasta ahora, tiene una gran interrogante sobre lo que realmente será.

El nativo de Brooklyn no suele perderse un aniversario: piense en 2006 cuando rindió homenaje a los 10 años de “Reasonable Doubt” con un espectáculo en el Radio City completo con una orquesta completa, o magnificar una montaña de una colina ya grande. El primer concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium llegó poco más de un mes después del final de un período en solitario inactivo, cuando ofreció una actuación principal única en el Roots Picnic en Filadelfia, respaldado por la legendaria Roots crew, donde recorrió su discografía mientras homenajeaba a la ciudad anfitriona con apariciones de Jazmine Sullivan, Bilal, Beanie Sigel, Freeway y más.

Para su espectáculo de “Reasonable Doubt”, no fue completamente improvisado: cada canción del disco se interpretó de alguna manera, pero convirtió la noche en una lección de historia de Jay-Z, entrelazando fragmentos de otros éxitos y trayendo una lista de invitados ilustres que abarcan desde su familia (Beyoncé, Blue Ivy Carter) hasta amigos y antiguos enemigos (Nas, Jaz-O) en un esfuerzo por completar el mundo que construyó hace tres décadas.

Eso comenzó con su esposa Beyoncé, ausente del escenario del Roots Picnic pero en primera fila para el espectáculo del viernes en el Yankee Stadium para encargarse del icónico coro de Mary J. Blige en “Can’t Knock the Hustle”. Vestida con un traje de rayas, Bey sorprendió al estadio con una aparición de alto voltaje, algo que normalmente se reserva para mucho más adelante en un espectáculo de este tamaño.

Lo que siguió fue un homenaje relajado y lleno de jazz al álbum que lo transformó de un traficante a un magnate. “Reasonable Doubt”, un álbum que se basó principalmente en historias de las calles como trampolín para alejarse de ellas, se interpretó casi en su totalidad en secuencia, con Jay respaldado por una banda en vivo y flanqueado a ambos lados por fans en gradas. Ataviado con una chaqueta bomber y el sombrero que hizo más famoso que un Yankee, Jay recorrió “Politics As Usual”, incorporando el estribillo de Frank Ocean de “Made in America” antes de pasar a un freestyle que era una versión más suave de la que hizo en Filadelfia. (Desinfló la controversia en línea de vender vinilos de “Reasonable Doubt” en Target con el ingenio clásico de Jay-Z: “No escucho a los activistas de Twitter, ellos escriben, y me río de ellos / Realmente no hay comparación.”)

Se especulaba sobre qué haría Jay-Z con “Brooklyn’s Finest” para suplir el verso de Notorious B.I.G.: ¿permitiría que los afiliados de B.I.G., Lil’ Kim y Lil’ Cease, manejaran los versos, o tal vez lo convertiría en un llamado y respuesta con el público? Se decantó en gran medida por esta última opción, pero también lo convirtió en un homenaje a su antiguo cómplice, entrelazando los versos icónicos de Biggie con la instrumental de “One More Chance”. El espíritu de Nueva York estaba vivo y bien presente en el espectáculo cuando Nas, famoso por ser sampleado en “Dead Presidents” y su secuela, apareció para interpretar “The World Is Yours” y “NY State of Mind” mientras se mezclaba la base de “Where I’m From” de Jay. Incluso hubo una aparición sorpresa muy codiciada en “Bring It On” de Jaz-O, el primer mentor de Jay-Z, quien famosamente tuvo problemas con su protegido a medida que su estrella comenzaba a ascender. (El único punto restado de la noche fue la ausencia de Foxy Brown en “Ain’t No N***,” un sencillo que situó a Jay en mixtapes de clubes al inicio del ciclo del álbum).

Entre las interpretaciones de “Can I Live” y “D’Evils,” y canciones no pertenecientes a “Reasonable Doubt” como “Jigga My N***” y “Excuse Me Miss,” el momento más emocionalmente resonante de la noche fue cuando la hija de Jay, Blue Ivy Carter, se sentó detrás del piano para “Feelin’ It”, una canción originalmente producida por Ski Beatz para Camp Lo antes de que Jay la tomara. Fue quizás el corazón del espectáculo, un puente generacional que mostró lo lejos que ha llegado Blue Ivy en los años que ha crecido bajo los reflectores. Acarició el piano con facilidad, sin perder una sola nota; Jay-Z sonreía como un padre orgulloso, como era de esperar.

El espectáculo llegó a su conclusión natural con un momento perfecto para la Gran Manzana donde Alicia Keys se unió a Jay para interpretar “Empire State of Mind”. Pero antes de eso, Jay cerró el set de “Reasonable Doubt” con “Regrets,” una canción que expone el lado oscuro de la mentalidad de traficante. Para perseverar, reflexiona, tiene que aprender de los errores que ha cometido hasta este punto. Todos vivimos con remordimientos, supone Jay; lo que haces con ellos, al final, es lo que los hace valiosos.

Lista completa de canciones: