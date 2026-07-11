Cómo la extrema derecha ha convertido la libertad de expresión en un arma

En cuestión de semanas después de la segunda inauguración del presidente Donald Trump en enero de 2025, su vicepresidente JD Vance voló al otro lado del Atlántico para dar una conferencia a líderes europeos sobre la “libertad de expresión”. Sin embargo, días después de esto, estudiantes estaban siendo llevados de las calles por patrullas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportados porque estaban protestando sobre Gaza; extranjeros que habían criticado a Trump en redes sociales se les negaba la entrada a EE.UU.; sitios web federales que contenían material sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) o cambio climático estaban siendo retirados; universidades estaban siendo desfinanciadas y profesores despedidos por enseñar cursos y realizar investigaciones consideradas como “despiertas” y/o – irónicamente – por permitir que se expresara discurso antisemita en sus campus.

Después del asesinato de Charlie Kirk – santificado póstumamente – en septiembre de 2025, muchos funcionarios públicos, incluidos agentes del FBI, maestros, académicos y otros considerados insuficientemente reverenciales en sus comentarios sobre él fueron despedidos. Famosamente, el presentador del programa de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel fue “cancelado” por Disney simplemente por expresar una opinión disidente sobre la beatificación secular de Kirk. (Disney restableció el programa después de un clamor público). El vicepresidente, aparentemente olvidándose de su gira de conferencias en Europa, alentó a los ciudadanos de EE.UU. a participar en el “doxing” masivo de cualquiera que no estuviera completamente de acuerdo con Kirk.

En el Reino Unido, la derecha política también afirma regularmente que la libertad de expresión está amenazada por un estado opresivo, que controla el discurso en nombre de una élite “despierta” ansiosa por suprimir el “sentido común” y las “preocupaciones legítimas” de “la gente”. El líder de Reform UK, Nigel Farage, incluso citó la precaria situación de la “libertad de expresión” en el Reino Unido en una audiencia del Congreso de EE.UU., mencionando los casos de Lucy Connolly (quien había llamado a prender fuego a hoteles para inmigrantes después de los asesinatos de Southport) y Graham Linehan (quien publica regularmente contenido sobre sus opiniones sobre personas trans). El activista de derecha Tommy Robinson también se unió a la tendencia, proclamando que la manifestación “Unite the Kingdom” de septiembre trataba de defender la “libertad de expresión”.

Robinson ha afirmado erróneamente que en el Reino Unido se arresta a más personas por delitos relacionados con comentarios en línea que en cualquier otro lugar del mundo. Ni Robinson ni Farage, sin embargo, han mencionado la prohibición de Palestine Action en junio de 2025 y el arresto de más de 2,000 personas que protestaban por esto. Y mientras que Farage afirma que el tuit incendiario de Connolly -“Deportación masiva ahora, prendan fuego a todos los hoteles llenos de los bastardos por mí si eso me convierte en racista, que así sea” (un hotel fue, de hecho, incendiado)- debería ser tratado como discurso protegido, él mismo ha testificado en un tribunal en favor de una demanda en contra de amenazas en redes sociales dirigidas a él. Mientras tanto, Reform UK en el poder ha mostrado poca tolerancia hacia una prensa libre, con concejales locales negando el acceso a medios críticos de las acciones del partido.

Podría seguir y seguir. El océano de hipocresías que gira en torno al tema de la “libertad de expresión” es vasto y está creciendo. Por supuesto, tal hipocresía debe ser denunciada. Pero hay una historia más grande aquí. Esta historia comienza a principios de los años ochenta, cuando los conservadores de EE.UU. comenzaron a utilizar “la libertad de expresión” como arma, como parte de una estrategia política deliberada para restablecer jerarquías sociales y políticas que habían sido sacudidas por los movimientos por los derechos civiles y feministas de segunda ola de los años sesenta y setenta.

Entre sus muchos logros, estos movimientos comprendieron que los lenguajes del racismo y el sexismo eran tan responsables de la reproducción de jerarquías sociales racistas y sexistas como las prácticas diarias de discriminación racial y subordinación patriarcal. Ambos, de hecho, se reforzaban mutuamente. Hubo, por lo tanto, una lucha concertada para desafiar, cuestionar, revertir y sobreescribir representaciones racistas y sexistas que circulaban a través de la cultura y los medios de comunicación. Esto estuvo acompañado por la insistencia en que dichas formas de representación se considerasen inaceptables. Este fue un primer paso necesario hacia el desmantelamiento de las jerarquías y barreras que impedían a minorías racializadas y mujeres participar en la vida pública en igualdad de condiciones, y acceder a los espacios sociales e institucionales de los que tradicionalmente habían sido excluidos.

Las universidades fueron unas de las primeras instituciones en reconocer que ciertas formas de lenguaje y representación necesitaban ser eliminadas para que las personas históricamente excluidas de estas instituciones pudieran aprovechar las oportunidades que ofrecían. Muchas universidades desarrollaron códigos de lenguaje en el campus, prohibiendo el uso de lenguaje racista o sexista para crear un ambiente seguro y acogedor para todos. Fuera del ámbito académico, muchos otros lugares de trabajo e instituciones siguieron el ejemplo a partir de los años ochenta.

Al mismo tiempo, surgió una nueva comprensión de la “libertad de expresión” a lo largo del siglo XX, primero en EE.UU. y luego entre las otras democracias liberales del mundo desarrollado (aunque lentamente y con inflexiones locales). Esto fue impulsado en gran medida por la jurisprudencia de la Primera Enmienda y las decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. desde la década de 1920 en adelante. Esta comprensión de la “libertad de expresión”, basada en gran medida en los argumentos de John Stuart Mill, sostenía que la “expresión” debería ser tan irrestricta como fuera posible. Esto, según el argumento, brinda a todas las ideas la oportunidad de intercambiarse libremente dentro de un “mercado de ideas”, que puede cribar lo que es valioso y verdadero de lo que es inútil y falso. El paralelo obvio aquí es la “mano invisible” de Adam Smith, que guía a los mercados reales hacia un precio que represente el “verdadero” valor de un producto.

Ninguna idea o forma de expresión, por lo tanto, debería ser descartada hasta que haya sido escuchada en el mercado de ideas. De hecho, Mill fue mucho más lejos que eso; sugirió que ninguna idea debería ser descartada nunca, porque incluso si se considera falsa en el presente, podría resultar ser verdadera en un momento posterior, cuando se sepa más al respecto. (La fe liberal del siglo XIX de Mill en el progreso es claramente evidente aquí). Así que, la “libertad de expresión” implica una insistencia en lo que se podría llamar “apertura infinita y perpetua”.

Esta comprensión cada vez más amplia de la “expresión” protegida o “libre” creó una especie de apertura para los conservadores estadounidenses que rechazaban los movimientos igualitarios que luchaban por la justicia social en la década de 1980 en EE.UU. La Primera Enmienda se podía utilizar para argumentar que los códigos de lenguaje en el campus eran inconstitucionales, creando un espacio para la reintroducción de discurso racista o sexista, incluso si la Decimoquinta Enmienda impedía en forma abierta y explícita la reintroducción de las prácticas discriminatorias asociadas con ellos.

Estas fueron las primeras escaramuzas en lo que hoy llamamos las guerras culturales. Marcó el comienzo de una estrategia política potente mediante la cual la “libertad de expresión” se ha ido weaponizando cada vez más para lograr un objetivo principal: la rehabilitación del racismo (y la misoginia, la homofobia y otras ideologías desiguales) y su normalización dentro del discurso político principal.

Dentro de este objetivo estratégico general, hay tres objetivos interconectados y mutuamente reforzantes. El primero es asegurar que los tópicos, imágenes, motivos, ideas y creencias racistas circulen lo más libremente posible dentro de los canales del discurso público. La “libertad de expresión” es una palanca muy útil con la que abrir las puertas del discurso público aceptable y envenenar el pozo. La idea de apertura infinita y perpetua significa que ninguna idea debe ser excluida, por lo que los discursos racistas y otras formas desiguales tienen tanto derecho como cualquier otro a formar parte del mercado de ideas. Luego debemos tolerarlos y aceptar su presencia, incluso si resulta en la creación de un ambiente hostil para minorías racializadas, mujeres, LGBTQIA+ y otros grupos vulnerables de personas. Este es el precio que tenemos que pagar por la “libertad de expresión”.

El segundo objetivo es sugerir, tácitamente, que el racismo y el antirracismo son políticamente y moralmente equivalentes en valor. Una vez más, la forma en que entendemos la “libertad de expresión” ahora es una herramienta altamente efectiva para establecer este objetivo. En teoría, el mercado de ideas es un espacio neutral en el cual todas las ideas y creencias compiten por ser aceptadas en igualdad de condiciones. En la práctica, por supuesto, esto no es así. Pero esto no ha impedido que la idea de que realmente es un espacio neutral se haya establecido en la imaginación social y política. Y si bien el racismo ha sido, en palabras de Hannah Arendt, sometido a “bibliotecas de refutación”, su resurgimiento continuo sugiere que, dentro de los términos de la teoría liberal de la “libertad de expresión”, no ha sido, de hecho, definitivamente desacreditado. Esto revela más sobre las deficiencias y limitaciones del concepto de “libertad de expresión” que sobre el racismo; sin embargo, es el caso que, según el modelo del mercado de ideas, el racismo debe ser tratado como equivalente en valor al antirracismo hasta que se demuestre lo contrario.

Tomados en conjunto, estos dos objetivos han sido muy efectivos para lograr el objetivo estratégico de la normalización del racismo. Investigaciones académicas recientes corroboran lo que podemos ver sucediendo en el discurso político en las democracias liberales de Occidente. Una vez que se abren las compuertas, una vez que se ha envenenado el pozo, los tópicos, imágenes, ideas y creencias una vez confinados a una franja de extrema derecha ingresan en el discurso político principal. Los partidos políticos principales se han visto involucrados en ayudar y facilitar su normalización, amplificando estas ideas y elevando su importancia.

No es sorprendente que tantas controversias sobre la “libertad de expresión” involucren la raza, ni que la derecha política solo haya tenido éxito en aprovechar efectivamente la “libertad de expresión” para sus propios fines después de que Internet y las redes sociales eliminaran algunos de los antiguos guardianes que podrían haber protegido el discurso público de ser envenenado. La “democratización” del discurso que ofrecen las redes sociales se aproxima estrechamente al modelo del mercado de ideas de la “libertad de expresión”. Pero si bien esto puede haber proporcionado una condición de posibilidad útil para aumentar la estrategia, está claro que el racismo, la homofobia y la misoginia son terrenos fértiles en los que construir esta estrategia, ya que tocan ansiedades más amplias compartidas por partidos de derecha e incluso de centro-izquierda sobre la igualdad racial, sexual y de género. Esto tiene más que ver con la movilización política efectiva de las emociones que con las ideas, la “verdad” y la razón; ha surgido una situación irónica, en la que las mismas cosas en las que se basa nuestra fe contemporánea en la “libertad de expresión” se han visto desplazadas por las cosas que se suponía que este modelo racionalista de la “libertad de expresión” debía superar – prejuicio, ansiedad, ira y miedo.

No es coincidencia que junto con la weaponización de la “libertad de expresión”, las retóricas del racismo contemporáneo hayan cambiado decisivamente lejos de los argumentos (pseudo) “racionales” a favor del racismo. Estos argumentos han pivotado, en cambio, hacia la movilización y manipulación de respuestas emocionales a través de repertorios retóricos que se basan en gran medida en el uso de eufemismos, connotaciones y códigos que camuflan el racismo subyacente. Cuando el racismo opera como un ejército de metáforas evanescentes, altamente móviles y constantemente mutantes, no es de extrañar que una conceptualización de la “libertad de expresión” basada en la “verdad” y la razón no pueda ser utilizada para exponer sus falacias. Los liberales se han engañado a sí mismos creyendo que podría ser; la derecha, sin embargo, vio a través de esta ilusión y la capitalizó.

El tercer objetivo es desacreditar el antirracismo, el feminismo y otros movimientos igualitarios, presentándolos como censores totales con la intención de controlar el lenguaje y erosionar la “libertad de expresión”. Pensadores antirracistas han argumentado durante mucho tiempo que es el racismo el que construye las categorías raciales a través de las cuales se produce una sociedad jerárquicamente racializada. Esto crea las condiciones de posibilidad para que se afiancen prácticas racistas, que luego refuerzan las categorías raciales en un ciclo vicioso dialéctico. El “discurso” racista, por lo tanto, no es un subproducto de una sociedad racista arraigada en diferencias humanas que “objetiva” y naturalmente existían antes de su construcción como diferencias; es, en cambio, esencial y central para la forma en que funciona el racismo.

Esto significa, sin embargo, que el discurso racista debe ser restringido, lo que es anatema para una sociedad que insiste en la “libertad de expresión” como “apertura infinita y perpetua”. Por lo tanto, es fácil volver esta idea de la “libertad de expresión” contra los movimientos antirracistas al caracterizarlos como intolerantes y anti-libertad – incluso cuando el antirracismo y otros movimientos igualitarios buscan la realización de libertades que son prevenidas por la desigualdad. Al caracterizar estos movimientos como una amenaza a la “libertad”, se les puede desacreditar sin tener que argumentar explícitamente a favor de la desigualdad – parte de las formas eufemísticas y evasivas en las que el racismo funciona hoy en día.

El término “despierto” es un buen ejemplo. Inicialmente utilizado por comunidades afroamericanas a mediados del siglo XX, y luego por la izquierda progresista en la década de 2010, en manos de la derecha se ha convertido en un significante vacío; puede hacer referencia a cualquier cosa precisamente porque no se refiere a nada en particular. La “multitud despierta” o “virus mental despierto” o como quiera llamarlo es una forma de desacreditar la justicia social y el concepto de igualdad mediante afirmación e insinuación, en lugar de a través de argumentos. Si la derecha realmente argumentara contra la justicia social y la igualdad, tendría que sacar a relucir la verdadera razón racista e inegalitaria subyacente.

Ha llegado el momento de denunciar la farsa de “libertad de expresión” de la derecha y verla por lo que es: un arma que puede ser utilizada contra grupos socialmente subordinados para que puedan ser devueltos a su lugar. El objetivo es la reconstitución de un orden social y político jerárquico (es decir, racista, sexista, homofóbico, etc.), un orden en el que la “libertad” sea restaurada y restringida a aquellos de quienes ha sido parcialmente arrebatada. De ahí las hipocresías: libertad de expresión para mí, pero no para ti.