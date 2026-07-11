Ex de Bad Bunny gana ronda en batalla sobre nota de voz utilizada en Un Verano Sin Ti

La ex novia de Bad Bunny puede proceder con una demanda acusando a la estrella de reguetón de usar una grabación de su voz diciendo “Bad Bunny baby” en su canción “Dos Mil 16” de 2022 sin su permiso.

En una resolución de 80 páginas obtenida por Rolling Stone, el Tribunal Supremo de Puerto Rico encontró que Carliz De La Cruz Hernández puede seguir adelante con su reclamo de que el uso de la grabación violó su derecho a proteger su identidad de la explotación comercial. Bad Bunny, nacido Benito Martínez Ocasio, ha estado luchando contra la demanda desde que se presentó por primera vez en 2023.

En sus presentaciones, De La Cruz Hernández dice que comenzó a salir con Bad Bunny en 2011 y grabó la frase a pedido suyo en 2015. La pareja luego se separó, se reconcilió en 2017 y volvió a romper, aunque continuaron comunicándose intermitentemente hasta 2019, según afirma.

Según De La Cruz Hernández, nunca autorizó el uso de la grabación en “Pa Ti”, lanzada en 2015, o en “Dos Mil 16”, una pista del exitoso álbum Un Verano Sin Ti. Ella alega que Bad Bunny y su empresa, Rimas Entertainment, utilizaron su memo de voz en servicios de streaming, redes sociales, televisión, radio y campañas promocionales, convirtiéndolo en un gancho de marketing que alimentó el interés en la relación intermitente de la pareja y aumentó las ventas. Alega que los demandados se beneficiaron injustamente de su voz sin compensarla, y el Tribunal Supremo encontró que presentó suficientes hechos para respaldar su reclamo de un uso comercial plausible.

Mientras De La Cruz Hernández puede avanzar con su reclamo relacionado con “Dos Mil 16”, el tribunal encontró que esperó demasiado tiempo para buscar daños por “Pa Ti”. La corte dictaminó que el plazo de prescripción para la canción anterior había expirado.

En su opinión, la mayoría también revocó una decisión anterior que desestimaba la reclamación de derechos de autor de De La Cruz Hernández. Encontró que tenía derecho a perseguir sus reclamos de que la grabación de su desempeño vocal personal y distinguible podría ser protegible como un derecho de autor.

Los intentos de contactar a abogados de ambas partes no tuvieron éxito de inmediato el viernes. Un juez disidente dijo que habría desestimado ambos reclamos, encontrando que ninguno estaba respaldado por la ley.