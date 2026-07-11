Copa del Mundo: Los aficionados de Inglaterra pueden quedarse en el bar...

Los aficionados de Inglaterra pueden quedarse en el pub, ya sea celebrando o lamentándose mutuamente, hasta 30 minutos después de que suene el silbato final en el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega, según anunció el gobierno.

Las horas de licencia extendidas permitirán a los seguidores en Inglaterra y Gales ver todo el partido, incluso si el inicio se retrasa debido al calor extremo. Una extensión anterior permitía a los locales permanecer abiertos hasta las 02:00 BST.

Los Tres Leones deben comenzar el partido a las 22:00 (18:00 hora local) en el estadio Hard Rock, en Miami, Florida.

Esto ocurre después de que el partido de Inglaterra contra México el 2 de julio, celebrado en el Estadio Azteca del país anfitrión, comenzara una hora más tarde de lo previsto debido a las tormentas.

“Los aficionados de Inglaterra merecen la oportunidad de ver cada minuto del partido de cuartos de final juntos, y eso es exactamente lo que garantiza nuestra extensión,” dijo la Ministra de Policía Sarah Jones.

“Después del retraso por el clima que vimos antes del partido contra México, queremos brindar a los aficionados y locales una certeza completa de que nadie se perderá ni un momento de la acción.”

Hubo confusión antes del partido contra México después de que la FIFA diera marcha atrás en un plan para adelantar el juego debido al mal tiempo. Fue finalmente retrasado una hora, después de fuertes lluvias en la Ciudad de México e informes de rayos sobre el estadio.

Jones dijo que esperaba que los pubs y bares estuvieran “abarrotados” para el partido, mientras que Inglaterra “con suerte avanza un paso más cerca de traer el fútbol a casa”.

En un comunicado el sábado, el Ministerio del Interior dijo que las horas extendidas se aplicarían a cualquier otro partido de Inglaterra, incluida potencialmente la final, asegurando que los locales puedan permanecer abiertos 30 minutos después del silbato final.

La extensión general significa que los locales individuales no necesitan solicitar horas extendidas.

Las horas de licencia ya habían sido extendidas para la Copa del Mundo, de 23:00 a 01:00 para los partidos con inicio de 17:00 a 21:00, y hasta las 02:00 para los partidos con inicio entre las 21:00 y las 22:00.

El secretario de interior tiene el poder legislativo para extender las horas de licencia en ocasiones de “excepcional importancia internacional, nacional o local”.

[Context: El gobierno en Inglaterra ha extendido las horas de cierre de los bares y pubs para permitir que los aficionados vean los partidos de la Copa del Mundo.] [Fact Check: El contenido habla de una situación hipotética, no hay información sobre un partido real contra Noruega en este contexto.]