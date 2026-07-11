Las mejores estaciones de esquí de América Latina están en Chile y Argentina: cuándo visitarlas

Estación de esquí Valle Nevado en Chile. Crédito: Jimmy Baikovicius, Creative Commons CC-BY-SA-2.0. vía Flickr

Al considerar las mejores estaciones de esquí del mundo, la mayoría de la gente piensa en los Alpes o Vail, Colorado. Estos destinos suelen considerarse el estándar para el esquí de clase mundial. Sin embargo, América Latina (específicamente Chile y Argentina) ha ganado reconocimiento como hogar de algunas de las mejores estaciones de esquí del mundo.

Estos complejos turísticos cuentan con impresionantes vistas, incluidos los picos nevados de la Cordillera de los Andes y los serenos paisajes de la Patagonia. Ofrecen una combinación única de belleza y experiencia inigualable en otras latitudes.

Las mejores estaciones de esquí de América Latina

Cerro Catedral, Bariloche, Argentina

Cerro Catedral, Bariloche, Argentina. Crédito: James Padua – CC BY 2.0 vía Flickr.

Ubicado en el pintoresco pueblo de Bariloche, Patagonia, Cerro Catedral es el mejor centro de esquí que Argentina tiene para ofrecer. Es la estación de esquí más grande de América Latina, con más de 120 kilómetros de pistas acondicionadas y mucho terreno para que los turistas exploren y se aventuren.

Esta estación también está pensada para que la disfruten todo tipo de practicantes de snowboard y esquiadores, ya que cuenta con una variedad de recorridos que casi cualquier persona puede disfrutar. Además de los excelentes campos, el Cerro Catedral tiene increíbles vistas del lago Nahuel Huapi y los picos nevados que rodean el resort.

La mejor época para visitar esta estación es entre julio y septiembre, ya que es la época del año donde la afluencia de nieve es más constante.

Valle Nevado, Chile

Estación de esquí Valle Nevado, Chile. Crédito: alobos life – CC BY-NC-ND 2.0 vía Flickr.

Este resort se encuentra a sólo una hora y media de la capital de Chile, Santiago, lo que lo convierte en uno de los centros de esquí más accesibles de América Latina. El complejo en sí está ubicado en los altos Andes y tiene la nieve más confiable de la región. Además de la belleza de los Andes, la estación de esquí de Valle Nevado también es famosa por sus remontes de alta velocidad y sus lujosos espacios.

A su vez, este flujo constante de nieve hace que la mejor época para visitar el centro de esquí de Valle Nevado sea entre junio y mediados de septiembre.

Además, Valle Nevado está conectado con otros dos centros de esquí vecinos, El Colorado y La Parva. Esta cercanía entre estaciones compone la mayor superficie esquiable de todo el hemisferio sur.

Portillo, Chile

Laguna del Inca, Estación de Esquí Portillo. Crédito PeladinSinOlfato – CC BY-SA 3.0 vía Flickr.

El resort boutique de Portillo en los Andes de Chile tiene vista a las hermosas aguas de la Laguna del Inca, pero se ha ganado la reputación de ser uno de los campos de esquí más desafiantes de América Latina.

Esto significa que esta estación atrae a esquiadores más experimentados, ya que no todos pueden manejar las pistas que ofrece Portillo. En los últimos años, la estación también ha atraído a los aficionados al heliesquí, ya que ofrece pistas de nieve polvo. La mejor época para visitar este complejo es también entre julio y principios de septiembre. Vale la pena decir que julio y agosto son más adecuados para los amantes de la nieve polvo.

Las LeÃ±as, Argentina

Las Leñas, Mendoza. Crédito: Benjamín Dumas – CC BY-NC-SA 2.0 vía Flickr.

Las Leñas, un resort ubicado en la provincia de Mendoza en Argentina, es famoso por su desafiante terreno de esquí y sus oportunidades fuera de pista, lo que lo convierte en un lugar ideal para esquiadores experimentados. El complejo también cuenta con vibrantes discotecas y una gran selección de vinos locales producidos en la provincia.

La mejor época para visitar este resort es de julio a agosto porque estos meses suelen ofrecer las mejores condiciones de nieve en Mendoza, donde se encuentra el resort.

La Parva, Chile

Estación de Esquí La Parva. Crédito: Matt Bull – CC BY-NC-ND 2.0 vía Flickr

Como se explicó anteriormente, La Parva es vecina de otros dos balnearios de los Andes. Al igual que Valle Nevado, también se encuentra cerca de Santiago, lo que lo hace muy accesible, con la diferencia de que La Parva suele estar menos concurrida que algunos de los centros turísticos más populares de la región.

Al igual que Valle Nevado, la mejor época para visitar el centro de esquí La Parva es entre junio y septiembre.

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