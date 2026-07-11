Un teórico del autoritarismo estadounidense

Con la rápida evolución de las estrategias geopolíticas de la administración Trump, se ha vuelto vital desentrañar la ideología conceptual que se esconde detrás de sus acciones. El “populismo”, descriptivo de un llamado antiestablishment a las masas, se está convirtiendo en un término cada vez más inapropiado, exacerbado por las decisiones recientes del presidente de EE. UU., impopulares incluso entre muchos leales seguidores de MAGA. Los líderes intelectuales de la derecha estadounidense se identifican ahora en su lugar como “postliberales”. Aunque es una posición compleja y variada, el postliberalismo se basa en la teoría social clásica para argumentar que las formas dominantes del liberalismo de posguerra se han fusionado en un proyecto sociopolítico totalizante que amenaza con erosionar sus propias bases.

Un defensor clave de esta visión del mundo es el ingeniero de software y bloguero Curtis Yarvin, cuyos escritos son una articulación novedosa del pensamiento no liberal y no democrático con una comprensión computacional de la sociedad. Describe su visión como: “la unidad de la mentalidad de ingeniería moderna y el gran legado histórico del pensamiento pre-democrático antiguo, clásico y victoriano”. Su conexión de conceptos previamente no relacionados ofrece ideas sobre el pensamiento postliberal ascendente de hoy. Y dado la influencia de Yarvin en figuras de la administración Trump, esto no es simplemente una cuestión académica, sino una con consecuencias reales en el mundo.

Influencia de Yarvin

Una vez un bloguero oscuro, desde que el vicepresidente de EE. UU. J.D. Vance mostró interés en sus escritos, el perfil de Yarvin ha llegado a la corriente principal. Ahora es ampliamente leído, tanto entre los jóvenes conservadores, que lo llaman, algo irónicamente, “Lord Yarvin, nuestro profeta”, como en Silicon Valley, donde cuenta con la amistad de Peter Thiel y Marc Andreessen. Pero, ¿qué llevó a Yarvin hacia la teorización postliberal?

Hijo de un diplomático, Yarvin pasó parte de su infancia en el extranjero en Chipre antes de regresar a EE. UU. en 1985, donde participó en el Estudio de Jóvenes Matemáticamente Precoces de Johns Hopkins. Después de graduarse de la Universidad de Brown en 1992, comenzó un doctorado en informática en Berkeley, pero lo abandonó sin completar el programa. En su lugar, encontró empleo como ingeniero de software en la emergente cultura de startups del Silicon Valley a principios de la década de 1990, donde se alejó del liberalismo de su juventud, abrazando el libertarianismo del Fin de la Historia que caracterizaba en ese momento a la Costa Oeste.

Sin embargo, Yarvin no absorbió pasivamente este ethos libertario. Asimiló una mezcla embriagadora de pensamiento del siglo XX de Ludwig von Mises y Murray Rothbard, ambos de los cuales desempeñaron un papel significativo en el movimiento político e intelectual que posteriormente informó al neoliberalismo. Mientras Mises y Rothbard rechazaban la acción estatal, prefiriendo en su lugar una forma de liberalismo de extrema derecha a veces denominado “anarcocapitalismo”, Yarvin finalmente rompió con tal posición, ya que, en su opinión, no abordaba el problema hobbesiano del orden. En esto, fue influenciado por el ensayista e historiador del siglo XIX Thomas Carlyle, de quien Yarvin afirma irónicamente ser una “imitación decadente, de segunda clase” y que abogaba por un estado autoritario liderado por una élite heroica. Vinculando perspectivas victorianas con una teoría de la ideología y conflicto político derivado de la teoría de la élite italiana, Yarvin llegó a ver al gobierno ideal como “extremadamente pequeño, extremadamente eficiente y extremadamente fuerte”.

Bajo el seudónimo Mencius Moldbug, Yarvin comenzó el blog “Unqualified Reservations” en 2007 con el objetivo immodesto de “construir una nueva ideología”. Aquí, desarrolló muchos de los temas que siguen ocupándolo, tanto en publicaciones de blog como en varios ensayos de libro. Aunque dejó de actualizar “Unqualified Reservations” en 2013 para enfocarse en una empresa emergente, regresó en 2018 con un nuevo blog, “Gray Mirror”, que pretende “presentar una visión detallada desde la nada de la gobernabilidad en el siglo XXI”.

Monarquismo Carlyleiano

Las opiniones políticas de Curtis Yarvin son controvertidas. Se autodefine como un “monárquico radical” contra todas las formas de liberalismo y progresismo. También rechaza el conservadurismo, al cual considera incapaz de resistir el liberalismo, y la democracia, la cual argumenta que conduce a la disfunción gubernamental y al declive civilizatorio. En cuanto a los derechos, Yarvin se ofende por los derechos políticos y sociales como la libertad de expresión y el limitado estado de bienestar asociado con el liberalismo estadounidense. Sin embargo, los derechos de propiedad siguen siendo, para él, extremadamente importantes, ya que desea un régimen de “orden espontáneo” para fomentar la dinámica y la actividad de mercado. Pero a diferencia de algunos libertarios que creen que tal régimen surgirá orgánicamente de la actividad no coordinada de los individuos, Yarvin cree que debe construirse de manera mucho más proactiva. Esta es la tarea del estado, que tiene la “responsabilidad absoluta del bienestar de la nación que gobierna, y la autoridad absoluta para tomar cualquier acto que considere necesario para optimizar ese bienestar”, y debe ser ejercida por un individuo.

Yarvin ve al estado como una corporación que posee un país. Como tal, debería dividirse en acciones, que conferirían derechos de voto a sus titulares, que elegirían una junta directiva. Considera que los estados-corporación deben operarse de manera autoritaria y formar un “patchwork” conectado de manera flexible. Aquellos descontentos con estos acuerdos pueden irse, o, como lo describe Yarvin, “el diseño es todo salida, sin voz”, apropiando la conocida tipología de A.O. Hirschman de las respuestas al declive organizacional. En esta visión, no hay lugar para “la voluntad del pueblo” y no hay sentido de ciudadanía como pertenencia cívica. Para Yarvin, la labor de gobernar es similar a la provisión de servicio al cliente: si no está satisfecho con su pedido en McDonald’s, puede ir libremente a Burger King en su lugar. Ejemplos de dicho gobierno en la práctica incluyen a Singapur y Dubai, que Yarvin elogia como “notables por su prosperidad y su relativa ausencia de política”.

La Catedral

Mientras elogia a los regímenes autoritarios, Yarvin critica la cultura del liberalismo como una fuerza totalizadora, casi irresistible, a la que él llama “la Catedral”. En una sociedad nominalmente democrática, donde la opinión pública masiva podría decirse que crea poder, Yarvin señala a los “órganos de información”, los medios de comunicación y las instituciones educativas como los verdaderos lugares de poder. Considera que la Catedral funciona como un bucle de retroalimentación descentralizado, canalizando a aquellos que la apoyan hacia posiciones de poder e influencia, fomentando un sistema político que la perpetúa. Se dice que la Catedral ideará políticas y teorías que favorezcan sus intereses, aprovechando el poder y los recursos para reforzar su posición. Esto supuestamente produce efectos similares a los de una sociedad totalitaria, aunque sin una autoridad central coordinadora.

A la luz de esto, Yarvin aconseja al reaccionario prudente “liquidar” la Catedral. En cuanto a sus empleados, aunque podrían considerarse “parásitos chupasangre”, Yarvin aconseja benevolencia, sugiriendo que la mayoría se retirará tranquilamente si se les ofrece una pensión completa condicionada al apoyo al nuevo régimen. Se ha hablado de que estas ideas han sido influyentes en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk.

Élites

Es en la teoría de la Catedral donde vemos la influencia de los teóricos de élite italianos Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels más claramente en los escritos de Yarvin. Aunque una exégesis completa de la teoría de élite es imposible aquí, su postura, que puede rastrearse genealógicamente hasta Maquiavelo, ha sido descrita por Donald Levine como una de naturaleza jerárquica. La posición de los teóricos de élite era antiindividualista, estipulando la presencia de una clase dominante para mantener el orden social a través del poder material e ideológico. La moralidad se veía como naturalista, lo que significa que no se debía hacer ningún juicio sobre la moralidad de ninguna acción en particular. Y postulaba un bien común al que el bienestar individual debía sacrificarse en aras del bienestar del conjunto.

Al igual que los teóricos de élite italianos, Yarvin ve la política como una lucha por el poder entre facciones élites caracterizadas por una ideología particular. Destaca la importancia de instituciones como la Catedral para fomentar este estilo de pensamiento y mantener la dominación de élites. Aunque las élites pueden luchar por el poder entre sí, están unidas en excl…