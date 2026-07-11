Klopp llega a un acuerdo en principio para suceder a Nagelsmann como entrenador de Alemania

Klopp llega a un acuerdo en principio para suceder a Nagelsmann como...

Jurgen Klopp ha llegado a un acuerdo en principio para convertirse en el nuevo entrenador de Alemania.

Klopp fue declarado como “listo para asumir el cargo” por la Asociación de Fútbol de Alemania (DFB) después de que Julian Nagelsmann renunciara tras la decepcionante actuación de Alemania en la Copa del Mundo de 2026.

Die Mannschaft fue eliminada en la ronda de 32 al perder contra Paraguay en penales.

Habiendo salido de los dos Mundiales anteriores en la fase de grupos, Alemania sigue sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial desde su victoria en la final de 2014.

El exentrenador del Liverpool, Klopp, ha ejercido como jefe de fútbol global de Red Bull desde octubre de 2024, pero ahora parece estar a punto de salir de su retiro para liderar a su país.

Klopp está en América del Norte trabajando como analista durante la Copa del Mundo, y la DFB anunció el sábado que una reunión en Estados Unidos había resultado en un acuerdo sobre los puntos clave de un contrato.

Un comunicado de la DFB decía: “El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente de la DFB, Hans-Joachim Watzke, mantuvieron sus primeras conversaciones detalladas con Jürgen Klopp en Nueva York con respecto a su posible nombramiento como entrenador del equipo nacional.

“Durante el intercambio constructivo, se llegó a un acuerdo sobre los puntos clave de un posible contrato. Las conversaciones continuarán la próxima semana.

“Ambas partes confían en que las negociaciones, sujetas a un acuerdo con el empleador actual de Klopp, Red Bull, puedan concluirse con éxito.”

Si Klopp finaliza un acuerdo para asumir el cargo, su primer partido al frente de Alemania será el 24 de septiembre cuando se enfrenten a los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA.