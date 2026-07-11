Marcos Alonso rechaza ofertas significativas para quedarse con Celta

Marcos Alonso ha revelado que rechazó “algunas ofertas significativas” antes de firmar una extensión de contrato con el Celta de Vigo.

El lateral izquierdo se unió al Celta como agente libre antes de la temporada 2024-25, después de dos años con el Barcelona.

El jugador de 35 años ha disputado 63 partidos de LaLiga con el Celta y ha anotado cuatro goles, tres de los cuales llegaron en su primera temporada.

El Celta terminó en sexto lugar en LaLiga la temporada pasada, asegurando el fútbol de la Europa League, y Alonso ha explicado su decisión de quedarse a pesar de las ofertas de otros lugares.

“La verdad es que me tomé las primeras dos semanas para descansar. La semana siguiente ya estaba prácticamente hecho, y solo faltaba la firma”, dijo Alonso, quien ha ganado títulos de liga con el Barça y el Chelsea.

“Es un placer seguir creciendo en este proyecto” – @marcosalonso03 pic.twitter.com/By0ykkZWHs – Celta (@RCCelta) 11 de julio de 2026

“Pero para evitar que se apresurara mi regreso, firmé el día que regresé de vacaciones.

“Es cierto que tuve algunas ofertas significativas, pero mi prioridad es dar continuidad al proyecto, estar cerca de casa, y el grupo que tenemos aquí es importante.

“Recibí varios mensajes de compañeros de equipo y el cuerpo técnico pidiéndome que me quedara, y eso influyó en mi decisión.

“Debo agradecer al club por su confianza Estamos llevando a cabo un proyecto muy emocionante, y quería quedarme aquí, darle continuidad y seguir creciendo como equipo y como club.

“Dos años no era una prioridad; decido año por año, y si las cosas van bien, me quedaré dos años, y si no, no será muy difícil para ellos dejarme ir”.