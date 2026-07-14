Derechos sexuales y ríos

Las características publicadas en los últimos seis meses en traducción al inglés por la revista cultural portuguesa Gerador muestran su compromiso con el periodismo multimedia profundo y detallado.

En octubre, Sofia Craveiro informó sobre las mujeres en Portugal que buscan alternativas a los servicios públicos de inseminación artificial sobrecargados e ineficientes y los costos prohibitivos del tratamiento privado. La situación está llevando a un aumento en el número de futuras madres que intentan la inseminación no supervisada en casa, utilizando kits baratos comprados en línea. Grupos de redes sociales conectan a mujeres con posibles donantes, llevando el proceso más allá de la supervisión profesional y regulatoria, con los consiguientes riesgos para la salud y preocupaciones legales.

Aunque el servicio nacional de salud de Portugal ofrece tratamientos gratuitos, el acceso está limitado a mujeres menores de cierta edad y las listas de espera son prohibitivamente largas. Muchas regiones carecen de centros de fertilidad públicos y las donaciones solo se pueden hacer en Oporto, Lisboa o Coimbra, lo que limita las existencias de esperma. Muchas de las personas entrevistadas por Craveiro citaron los altos costos de las clínicas privadas como razón para buscar la inseminación casera en lugar de la procreación asistida médicamente.

A pesar de las ventajas percibidas de la inseminación casera, existen ciertos peligros asociados. Hay riesgos para la salud relacionados con la falta de un ambiente higiénico y material estéril, incluido el riesgo de infecciones de transmisión sexual, infecciones y lesiones en el tracto genital e incluso enfermedades genéticas, para las cuales los donantes oficialmente autorizados son examinados. Desde una perspectiva legal, la inseminación casera contraviene la regulación portuguesa y podría considerarse ilegal.

En un artículo relacionado, Sofia Craveiros evalúa el impacto de la adopción de la legislación de Portugal en 2010 que reconoce el matrimonio LGBTQI+, trazando la larga lucha de la comunidad LGBTQI+ por el derecho a casarse y el impacto que la sentencia ha tenido en la sociedad.

En una serie de cuatro partes que incluye entrevistas en video y metraje documental, Inês Loureiro Pinto cuenta la historia de los “pescadores de río” de Portugal, los guardabosques fluviales que una vez patrullaban las orillas de los ríos del país y ahora están volviendo.

(Período de revisión de Alastair Gill)