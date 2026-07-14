“Alguien en la cúspide no entiende la brecha que enfrenta el sistema de reservas”, dijo un oficial de reserva. “Los soldados están diciendo abiertamente, ‘No voy a venir para la próxima ronda'”.

“El ejército simplemente no fue diseñado para una guerra de esta duración, ciertamente no desde el punto de vista de la mano de obra”, dijo el oficial. “La paciencia pública también comienza a agotarse. Al comienzo de la guerra, cada soldado en uniforme recibió apoyo en casa, en el trabajo y en la escuela. Eso ya no es así”.

“Las familias se están deshaciendo y las personas están perdiendo sus medios de vida”, dijo. “La solución no son beneficios financieros. Es reducir la carga. Los combatientes simplemente necesitan espacio para respirar”.

Los funcionarios militares dijeron que la brecha entre las demandas operativas y la capacidad física y mental de los reservistas sigue ampliándose.

“Por un lado, las misiones siguen creciendo y los frentes siguen expandiéndose”, dijo un funcionario militar. “Por otro lado, estamos agotando la fuerza existente en lugar de expandirla”.

Los funcionarios advirtieron que la tensión prolongada está comenzando a afectar el rendimiento operativo.

“Muchos equipos han sido dañados y ya no están completamente operativos, sin embargo, aún deben ser enviados al combate”, dijo el funcionario. “Incluso algo tan rutinario como el allanamiento de un edificio puede hacerse perfectamente las primeras 50 veces. Después de hacerlo mil veces en un año, ya no se verá igual. Los estándares profesionales sufren, y eso es peligroso”.