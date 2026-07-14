Los mejores linebackers de la NFL según ejecutivos y entrenadores

El entrenamiento de pretemporada de la NFL 2026 está a la vuelta de la esquina, y con eso en mente, ESPN encuestó a ejecutivos, entrenadores y exploradores de la liga para ayudarnos a clasificar a los 10 mejores jugadores en 11 posiciones diferentes. Esta es la séptima edición de estas clasificaciones anuales.

Aquí te explicamos cómo funcionó: Los votantes dieron sus propios 10 mejores jugadores en una posición, luego compilamos los resultados y clasificamos a los candidatos según el número de votos en el top 10, el promedio compuesto y docenas de entrevistas, con la ayuda de la investigación y el estudio de películas de ESPN NFL analista Matt Bowen y ESPN Research. Más de 70 votantes enviaron una boleta en al menos una posición, y en muchos casos en todas las posiciones. Las votaciones adicionales y las llamadas de seguimiento con los encuestados contribuyeron a las ubicaciones.

Esto no fue una proyección de cinco años o un premio por logros profesionales, sino que tenía como objetivo responder a una pregunta simple: ¿Quiénes son los mejores jugadores en este momento?

Nuestro calendario de presentación: corredores (6 de julio), esquineros (7 de julio), cazadores de pase (8 de julio), tackles defensivos (9 de julio), alas cerradas (10 de julio), tackles ofensivos (11 de julio), linieros ofensivos interiores (12 de julio), mariscales de campo (13 de julio), linebackers sin función de tacleo (14 de julio), receptores abiertos (15 de julio) y safeties (16 de julio).

La única apuesta segura en la posición de linebacker es que el jugador número uno saldrá de la NFC Oeste. Ese ha sido el caso durante tres años consecutivos gracias a una estrella polifacética del Área de la Bahía.

El resto del campo estaba al nivel del nivel de Ja’Marr Chase, y varias caras nuevas se aprovecharon en nuestra lista de los 10 mejores. El campo de linebackers sin función de tacleo o stack linebacker — todos los linebackers en una defensa 4-3 e inside linebackers en una defensa 3-4 — incluyó cinco debuts y una reincorporación.

Aquí están los mejores linebackers sin función de tacleo en la NFL basados en votos de ejecutivos, exploradores y entrenadores.