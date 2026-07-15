El FBI ofrece una recompensa de $15,000 en el caso del recién nacido fallecido en el Electric Forest Festival.

La Policía Estatal de Michigan también dijo que un informe de autopsia preliminar determinó que el bebé, que fue encontrado en un retrete portátil, “era viable y nació con vida”.

El FBI está ofreciendo hasta $15,000 por cualquier información que conduzca a la identificación o arresto de las personas responsables de dejar a un recién nacido fallecido en un retrete portátil en un festival de música de Michigan el mes pasado.

En una declaración compartida el lunes 13 de julio, la Policía Estatal de Michigan dijo que continúan “investigando las circunstancias que rodean la muerte del bebé” y destacaron la participación del FBI. “Para ayudar a los investigadores a identificar y capturar a los responsables, la Oficina Federal de Investigaciones ofrece una recompensa de hasta $15,000 por información que conduzca a la identificación, arresto y condena de la persona o personas responsables”, dijo.

El cuerpo del recién nacido fue descubierto en un retrete portátil en el Festival Electric Forest en Rothbury, Michigan, a finales del mes pasado. Un empleado de la empresa de mantenimiento de baños descubrió el cuerpo “durante un mantenimiento de rutina” el 28 de junio. El retrete portátil estaba ubicado en los terrenos del festival.

Hasta ahora, los detalles sobre este escalofriante caso han sido escasos, pero en su actualización del lunes, la Policía Estatal de Michigan mencionó que, según los hallazgos preliminares de la autopsia, el recién nacido “era viable y nació con vida”. La Policía Estatal de Michigan se negó a compartir más información en este momento para “proteger la integridad de la investigación”.

“The MSP remains committed to a thorough investigation of this incident,” the police said. “We are confident that continued investigative efforts, combined with forensic science, will ultimately lead to the identification of the person responsible.”

El descubrimiento del recién nacido fallecido fue uno de los dos incidentes impactantes que surgieron del Electric Forest este año. Otro asistente, Jerard Jackson de 28 años, fue reportado como desaparecido después del festival el 29 de julio y su cuerpo fue encontrado más tarde en el bosque cercano. La policía dijo que no hubo indicación de juego sucio y creen que Jackson murió por suicidio. Una investigación sigue en curso.