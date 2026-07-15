Lucid niega reportes de que esté considerando declararse en bancarrota o volverse privado después de que las acciones se desploman

Un vehículo eléctrico (EV) Lucid Air en la sala de exposición de la compañía en Tysons, Virginia, EE. UU., el sábado 17 de febrero de 2024.

Las acciones de Lucid Motors cayeron más del 40% en un momento y la negociación se detuvo varias veces el martes debido a la volatilidad en medio de especulaciones de que la compañía está considerando nuevas opciones. Las acciones recuperaron parte de sus pérdidas intradiarias y cerraron el día un 16% más bajo, cotizando a $4.62 por acción.

Un sitio web centrado en vehículos eléctricos informó el martes que Lucid estaba considerando ir a privado o presentar una protección por quiebra del Capítulo 11. Según el sitio, la compañía pidió a AlixPartners revisar esas opciones y presentar sus hallazgos a la junta directiva de Lucid antes de su próxima reunión. El informe también mencionó que AlixPartners había alentado a la junta a reestructurarse más en los EE. UU. y Europa y a centrarse en el SUV Gravity.

Tanto AlixPartners como Lucid respondieron a estas especulaciones afirmando que las noticias eran completamente falsas y que la compañía tiene suficiente liquidez para llevar a cabo sus operaciones durante el próximo año.

Lucid ha estado enfrentando un mercado cada vez más desafiante debido a la lenta adopción de EVs y los cambios regulatorios bajo la administración Trump, incluida la eliminación de un incentivo federal de $7,500 para la compra de un EV.

El fabricante de EVs, respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, anunció recientemente despidos y ha estado evaluando sus decisiones comerciales para ajustar su inventario de vehículos. La compañía también ha fallado en cumplir con las expectativas de Wall Street en cuanto a entrega de resultados en el segundo trimestre.

El nuevo CEO de Lucid, Silvio Napoli, ha anunciado cambios en el equipo directivo para simplificar la estructura de la compañía y mejorar sus operaciones. Lucid suspendió sus proyecciones de producción en mayo y está trabajando para optimizar sus operaciones y reducir su inventario de vehículos.