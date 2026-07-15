Idea en movimiento

El primer número de La Revue Nouvelle fue “compilado en una Bélgica aún en guerra”, apareciendo en febrero de 1945. Para conmemorar el 80º aniversario de la revista, los antiguos directores Michel Molitor y Luc Van Campenhoudt discuten las preocupaciones que han dado forma a la trayectoria de La Revue Nouvelle, desde el catolicismo no conformista y el movimiento laboral hasta el ambientalismo y los estudios de género. Recuerdan sus causas célebres, incluida una llamada para poner fin al castigo de los colaboradores después de la Liberación, y su cuestionamiento de la compatibilidad de la democracia y la monarquía. Una constante ha sido el rechazo de los ataques personales: “No nos involucramos en invectivas o acusaciones, o llevamos a individuos a juicio”. Después de todo, “lo interesante son los mecanismos”.

Medios y democracia

Ricardo Gutiérrez suena la alarma. “La prensa se está muriendo”, escribe. Los periodistas son los “perros guardianes de la democracia”, sin embargo, los gobiernos nacionales en Europa les están fallando. Enfrentan una creciente precariedad económica, intimidación y violencia. Se utilizan deepfakes para desacreditarlos, spyware para identificar sus fuentes y demandas abusivas para silenciarlos. Además, los casos de periodistas encarcelados o asesinados abundan. En Europa, la situación es tan grave que la Unión Europea ha sobrepasado su competencia para obligar a los Estados miembros a actuar.

“En las democracias, un ecosistema mediático saludable requiere una gama de operadores públicos y privados”, escribe Gutiérrez. Pero, alentados por la retórica de Trump, un creciente número de políticos iliberales en Europa están atacando a los radiodifusores públicos. En Bélgica, donde la propiedad de los medios ya está altamente concentrada, el líder del partido conservador quiere que el radiodifusor público de lengua francesa del país “sea privatizado o cerrado”. Una “falta de criterios económicos objetivos” para determinar la financiación de los medios públicos ha llevado a recortes presupuestarios que amenazan su futuro, un problema agravado por reformas recientes que permiten a los políticos formar parte de los consejos de los medios locales.

Casi un tercio de los belgas ya obtienen sus noticias de Facebook. Sin embargo, plataformas como esas “se guían únicamente por sus propios intereses financieros, o incluso por sus agendas políticas”; no tienen responsabilidad moral de servir al interés general. La perspectiva sombría, entonces, es la desaparición de los medios tradicionales a medida que son “tragados enteros por las ‘Big Tech’ o desacreditados por sus nuevos dueños oligarcas”. Pero, escribe Gutiérrez, hay otro lado de la moneda: “el caótico y oportuno surgimiento de innumerables iniciativas periodísticas locales fundadas en el principio de que la información es un bien público”.

Sistema penitenciario

“Las cárceles a menudo ocupan la primera plana en Bélgica”, observa Christophe Mincke. Frecuentemente, es debido a sus fallas, especialmente la superpoblación y el trato inhumano a los prisioneros. Sin embargo, su lugar en la sociedad se da por sentado. Ante esta paradoja, es necesario hacer unas simples preguntas sobre la existencia de las prisiones y la situación actual.

Primero, “¿Las prisiones han existido siempre?” En resumen, no. Hasta finales del siglo XVIII, el encarcelamiento no era una forma de castigo como tal, sino simplemente un mecanismo de retención antes del juicio o la sentencia. En cambio, los castigos variaban desde las galeras hasta la marca, la amputación y la muerte. La práctica de privar a una persona de su libertad surgió más tarde como un supuesto “castigo menos cruel” y uno “más fácil de adaptar al delito”.

Segundo, “¿Hay muchas personas en las cárceles belgas hoy en día?” Según los datos de los países del Consejo de Europa, la tasa de detención de Bélgica (número de prisioneros por cada 100,000 habitantes) está ligeramente por debajo del promedio. Pero su “población carcelaria ha aumentado considerablemente desde mediados de los 90” y tiene la séptima peor tasa de superpoblación. Tanto prisioneros como personal sufren. Los tribunales nacionales e internacionales han condenado repetidamente al Estado belga por permitir un “trato inhumano y degradante” de los prisioneros.

“¿Entonces deberían construirse nuevas prisiones para resolver el problema?” “¿La superpoblación continua es resultado de un aumento en la delincuencia?” “¿Las prisiones nos protegen del crimen?” “¿Son las alternativas a la prisión la solución?” Las respuestas a menudo sorprendentes de Mincke disipan la complacencia sobre el sistema y ofrecen caminos a seguir.

Salud mental

En todas las estratos sociales, “los trastornos de salud mental van en aumento de manera constante”. Tienden a ser percibidos como un asunto personal, lo que resulta en “respuestas limitadas (desarrollo personal, terapia, coaching)”. Y, sin embargo, escriben Sophie Tortolano y Yahyé Hachem Samii, “ningún problema de salud mental es individual, ninguna solución a este problema es individual”. Aquí exploran las “dimensiones políticas” de la salud mental y abogan por su lugar legítimo en la esfera pública.

“Así como en la salud general, existen determinantes de la salud mental”. Pueden ser personales, como la genética, o socioeconómicos, sociales, ambientales o culturales. Como resultado, “algunas personas corren un mayor riesgo de desarrollar trastornos de salud mental o de enfrentarse a problemas más grandes”. El terreno de juego no es nivelado, y el problema se agrava por el acceso desigual a la atención médica.

Existen muchas causas probables para el aumento de los trastornos mentales. Pero ¿qué pasa si “estar enfermo en una sociedad enferma fuera un signo de buena salud mental, una reacción natural”? Los autores sugieren una respuesta bífida a la crisis. El primer paso es la prevención: “usar la política para mitigar o eliminar los factores que provocan o agravan los trastornos mentales”. El segundo es una cura basada en la información, que ayudará a romper el tabú, desmitificar la enfermedad mental y empoderar a las personas para buscar soluciones.

Política de la memoria

El imperialismo, parece, está de vuelta. ¿Deberíamos sorprendernos? Mientras que “la descolonización se considera generalmente completa”, escribe Emmanuel Klimis, la descolonización política “no es sinónimo de la descolonización de las ideas”. La creencia en la “relativa superioridad o inferioridad de un grupo de personas en comparación con otro, basada en su origen geográfico o color de piel”, no ha desaparecido. Persisten las “estructuras de dominación social”.

Klimis retrae las dinámicas globales de la colonización y descolonización, con un enfoque en Bélgica. El país ha comenzado recientemente a enfrentarse a su pasado colonial, como lo demuestran las calles renombradas, las estatuas derribadas y los bustos salpicados de pintura. Sin embargo, en la escuela, ese pasado no se enseña ampliamente. Los mapas siguen distorsionados – sobresalientemente el norte y colocando a Europa en el centro – y los autores africanos, asiáticos y sudamericanos brillan por su ausencia en el plan de estudios.

Comprender ese pasado, argumenta Klimis, es clave para comprender la “multiculturalidad de Bruselas, el racismo en los estadios de fútbol, las desigualdades sociales” y el “discurso político que retrata a ciertos extranjeros, especialmente no europeos, como fuentes de peligro o precariedad”. Se necesita un enfoque interseccional que “críticamente cuestione el colonialismo, el capitalismo, el racismo y la patriarquía” y que desafíe la “supuesta universalidad” de los conceptos europeos. Solo así criaremos ciudadanos “capaces de… construir una sociedad más justa”.