Un tribunal de Kenia desestima el intento de los rastafaris de legalizar el cannabis

El Tribunal Superior de Kenia desestimó un intento de un grupo rastafari que buscaba legalizar el uso de cannabis con fines religiosos.

La comunidad rastafari había argumentado que la prohibición de fumar cannabis infringía sus derechos a la libertad de religión y de creencias garantizados por la Constitución.

En un fallo histórico, el juez Bahati Mwamuye dijo que la comunidad no había logrado demostrar que las leyes sobre drogas violaran sus derechos constitucionales, pero reconoció la necesidad de un debate nacional más amplio sobre el cannabis.

Ha habido un impulso continuo para legalizar el cannabis en Kenia, y sus defensores argumentan que su cultivo y comercio regulados podrían crear empleos, aumentar los ingresos fiscales y apoyar usos industriales y medicinales.

Según la Ley (de control) de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de Kenia, la posesión de cannabis sigue siendo un delito penal.

Una persona declarada culpable de posesión de cannabis únicamente para uso personal se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión o una multa de hasta 800 dólares (600 libras esterlinas).

Cultivar cannabis conlleva una pena de multa de 1.900 dólares o tres veces el valor de mercado de las plantas, el que sea mayor, y/o hasta 20 años de cárcel.

Se aplican penas más severas al tráfico y otros delitos relacionados con las drogas.

En su petición, la Sociedad Rastafari de Kenia argumentó que el cannabis era un sacramento sagrado en su fe y pidió permiso para que sus seguidores lo cultivaran, lo poseyeran y lo usaran en privado durante el culto sin temor a ser arrestados.

Sostuvo que no estaba pidiendo la legalización total del cannabis, sino una exención limitada para fines religiosos en hogares privados y lugares de culto designados.

En su presentación, los rastafaris argumentaron que fumar cannabis era parte de su doctrina religiosa que debía ser respetada y defendida.

Pero el Estado se opuso a su petición, argumentando que la creación de una exención religiosa socavaría la aplicación de las leyes antidrogas de Kenia y podría crear lagunas para el tráfico ilegal de cannabis.

El juez Mwamuye también encontró que las pruebas presentadas sobre la centralidad del cannabis para la fe rastafari eran inconsistentes e insuficientes para establecer que su uso era un elemento esencial de la religión.

Defendió la constitucionalidad de las leyes sobre drogas que prohíben el cultivo, la posesión y el uso de cannabis, asestando un duro golpe a la batalla legal de seis años de los rastafaris.

El juez señaló que cualquier exención que permita el uso de cannabis con fines religiosos requeriría una base constitucional y legal sólida.

“Deberíamos tener conversaciones francas sobre el cannabis y sobre qué dirección debemos tomar”, afirmó el juez Mwamuye.

“Esta no es una cuestión sólo para la comunidad rastafari. Es una cuestión nacional que atraviesa todo el espectro de nuestra sociedad”, añadió.

La sentencia se produce siete años después de que otro fallo del Tribunal Superior reconociera el rastafarianismo como una religión protegida en Kenia y determinara que la decisión de una escuela de expulsar a una estudiante por sus rastas violaba sus derechos constitucionales.