Rumores de transferencia, noticias: delantero del USMNT Balogun en Ju…

El delantero del AS Monaco y de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, está en el radar de la Juventus, mientras que el Arsenal podría incluir al delantero Viktor Győkeres como parte de una oferta de intercambio de jugadores para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Acompáñanos para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– Juventus está considerando fichar al delantero del AS Monaco y de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, informa Gazzetta dello Sport. Los Bianconeri ven al jugador de 25 años como una alternativa potencial al delantero del Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, ya que buscan un jugador que pueda impactar el juego con carreras detrás de la línea defensiva. Se requeriría una oferta en la región de 50 millones de euros para fichar a Balogun, quien recientemente ha sido vinculado con Chelsea, Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur.

– El Arsenal podría incluir al delantero Viktor Győkeres como parte de una oferta de intercambio de jugadores para fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, según informa TalkSPORT. El club de LaLiga tiene interés en el Győkeres de 28 años, pero un movimiento podría ser difícil ya que los Gunners aún no han intensificado su búsqueda de Álvarez, quien ha identificado al Barcelona como su destino preferido y cuya transferencia costaría más de 150 millones de euros. Győkeres anotó 14 goles en 36 partidos de la Premier League la temporada pasada, pero podría ser uno de los jugadores reemplazados por el entrenador Mikel Arteta este verano. Mientras tanto, Juventus, RB Leipzig y algunos clubes de la Saudi Pro League siguen de cerca al extremo del Arsenal, Gabriel Martinelli, informa TEAMtalk, mientras que Leandro Trossard ha acordado un trato de 20 millones de euros para unirse al Besiktas.

– El Barcelona está observando la situación del capitán y defensor del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, informa Fabrizio Romano. Los representantes del jugador de 28 años habrían informado al Spurs de su deseo de dejar el club este verano en busca de un nuevo desafío, y el Blaugrana, a pesar de priorizar actualmente un movimiento por un delantero, están en la carrera por su firma. El internacional argentino también ha sido seguido de cerca por el club de la Serie A, el Internazionale.

– El defensor del Manchester United, Noussair Mazraoui, ha sido añadido a la lista de posibles fichajes del nuevo técnico del AC Milan, Ruben Amorim, informa Calciomercato. Amorim firmó a Mazraoui cuando estaba a cargo en el Old Trafford y ahora los Rossoneri se preparan para iniciar conversaciones sobre un movimiento para el jugador de 28 años, quien ha sido considerado como un reemplazo para Pervis Estupiñán, vinculado con el Aston Villa. Cualquier acuerdo por Mazraoui se espera que dependa de si él presiona por un cambio al San Siro, ya que el club de la Premier League no está interesado en dejarlo ir.

– El Barcelona está explorando movimientos para fichar al delantero del Hoffenheim, Fisnik Asllani, y al agente libre Dusan Vlahovic, según informa Sport. Asllani, de 23 años, sigue siendo una opción admirada por la jerarquía del Blaugrana y tiene una cláusula de rescisión en su contrato que puede ser activada por 29 millones de euros. Vlahovic, de 26 años, está disponible de forma gratuita después de que su contrato en la Juventus expirara, pero se informa que el club de LaLiga ha quedado impresionado por sus demandas salariales y podría firmar un contrato de tres años con el Besiktas en su lugar.