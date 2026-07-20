Redes de sospecha

‘¿Qué tipo de experimento es este?’, se preguntaba el activista gitano Ognyan Isaev mientras conducía hacia la ciudad búlgara de Sliven y veía a cientos de padres corriendo hacia las escuelas locales. Era el 7 de octubre de 2019 y Isaev había llegado a la ciudad para lanzar un proyecto educativo con el Trust for Social Achievement. Mirando desde su auto mientras una multitud en pánico se abría paso por Nadezhda, un barrio cercano habitado en su mayoría por gitanos, Isaev pensaba para sí mismo: ‘Estamos en medio del experimento’.

‘Cuando ves una multitud así, sabes que algo está mal’, recuerda el activista. Unos minutos después, Isaev descubrió la fuente del pánico en las redes sociales: un rumor se estaba propagando de que los servicios sociales estaban a punto de llevarse a los niños de la escuela y enviarlos a Noruega.

Isaev estaba siendo testigo de los efectos de una campaña de desinformación de derecha dirigida a las comunidades gitanas, con el objetivo de socavar la propuesta Estrategia Nacional de la Infancia de Bulgaria. En 2019, el gobierno búlgaro presentaba su proyecto de estrategia 2019-2030, respaldado por UNICEF y la sociedad civil, con el objetivo de proteger mejor a las familias vulnerables, prevenir el abuso contra los niños y aumentar la inversión en una gama más amplia de servicios para menores; según Eurostat, en 2018, el 33,7 por ciento de los niños búlgaros estaban en riesgo de pobreza y, por lo tanto, necesitaban más protección del estado.

Facebook estaba lleno de narrativas de desinformación que socavaban el proyecto. Barnevernet, el sistema de protección infantil de Noruega, fue presentado como el titiritero en las sombras: se decía que Noruega estaba co-financiando el proyecto para que parejas homosexuales en Noruega pudieran adoptar niños búlgaros. Según esta falsa narrativa, el estado búlgaro estaba copiando el modelo de protección infantil noruego y podría separar a los niños de sus familias por motivos triviales, como si los padres no les compraban juguetes o helado.

‘Una siniestra alianza de organizaciones e intereses’ se encontraba tras el descarrilamiento del proyecto de ley, dice Delia Pop, directora de la Fundación Tanya’s Dream, que hace campaña para evitar que los niños sean separados de sus familias. La estrategia fue recibida con una enorme ola de desinformación, alimentada por grupos conservadores y fuerzas políticas extremistas. Sus oponentes afirmaban que un ‘Occidente inmoral’ estaba utilizando la legislación para atacar a la familia tradicional. En cierto momento, la Iglesia Ortodoxa Búlgara incluso afirmó que los padres tenían derecho a golpear a sus hijos como forma de disciplinarlos, solo para retractarse después de que los comentarios provocaran un clamor en la sociedad civil.

El partido de extrema derecha VMRO-Movimiento Nacional Búlgaro (VMRO-BND) llegó a afirmar que la estrategia equivalía a la nacionalización de los niños búlgaros. ‘Decían que las ONG querían robar niños búlgaros y enviarlos a Noruega para que fueran adoptados por parejas homosexuales, que había un mercado gay en Bruselas donde se vendían niños búlgaros – todo tipo de narrativas’, recuerda Ognyan Isaev.

Los esfuerzos sostenidos de desinformación desencadenaron ‘una ola de histeria colectiva y protestas’, según Eurochild. Se organizaron manifestaciones en más de veinte ciudades de Bulgaria en contra de la estrategia. La Red Nacional para los Niños, una organización paraguas que reúne a 152 ONG, intentó contrarrestar las afirmaciones falsas pero no recibió apoyo de las autoridades. Finalmente, el entonces primer ministro Boyko Borisov anunció que el proyecto de ley había sido retirado del debate público.

La ley de protección infantil de Rumanía se enfrentó a presiones similares en 2023. El proyecto de ley, introducido tras una presión sostenida de la sociedad civil y la Unión Europea, buscaba mejorar la forma en que las autoridades podían intervenir para mantener a los niños vulnerables en casa. Pero políticos de partidos como la Alianza por la Unión de Rumanos (AUR), SOS Rumanía y el Partido Nacional Liberal (PNL) afirmaron lo contrario: que las autoridades estaban tratando de separar a los niños. Al igual que en Bulgaria, una campaña de desinformación se difundió por toda Rumanía, desencadenando otra ola de pánico entre la comunidad gitana.

Vulnerabilidad y desinformación

Las comunidades gitanas son altamente sensibles a las narrativas sobre la separación de los niños de sus padres. Dominados por el miedo, algunos padres en las ciudades de Sliven, Yambol y Karnobat en Bulgaria incluso retiraron a sus hijos de la escuela por un corto tiempo. ‘No solo las comunidades gitanas fueron engañadas’, señala Isaev, experto en métodos de desinformación, ‘sino que hay ciertas narrativas que resuenan fuertemente entre los gitanos’.

Mientras que el público en general era objetivo de apelaciones a la ansiedad parental, los mensajes dirigidos a los gitanos tocaban un valor central en su cultura tradicional. La familia y los niños son fundamentales para el sistema de valores de los gitanos: ‘Tener una familia numerosa, tener hijos, tener un hogar para la familia extendida es extremadamente importante para los gitanos, tanto cultural como emocionalmente’, explica Isaev.

Investigaciones sobre el tema sugieren que las comunidades gitanas están expuestas a dos tipos principales de desinformación. Por un lado, son el blanco de narrativas racistas dirigidas a la población mayoritaria. Estas incluyen la idea de que los gitanos migran al extranjero para robar en lugar de trabajar, o que, debido a que los gitanos tienen más hijos, eventualmente superarán en número y absorberán a la mayoría.

Por otro lado, las comunidades gitanas también son vulnerables a campañas de propaganda que provienen de sus propios círculos. Su vulnerabilidad se debe en gran parte a los altos niveles de analfabetismo y a una relación profundamente dañada con las autoridades y los medios de comunicación. ‘El sistema educativo no fomenta el pensamiento crítico, la capacidad de mirar críticamente la información y de investigarla de manera seria’, destaca Isaev. ‘Las personas simplemente aceptan cualquier información que circula en la comunidad, a menudo canalizada a través de la televisión’.

Según Isaev, la desinformación en la región no es solo un arma utilizada por Rusia, sino que también proviene de Occidente y se propaga a través de comunidades evangélicas con lazos con Estados Unidos. Muchas voces dentro de las comunidades evangélicas de Bulgaria llamaron a boicotear la Estrategia Nacional para la Infancia. Más tarde, estas mismas comunidades mostraron receptividad a la desinformación sobre COVID-19 y sobre el culto estadounidense que se formó en torno al presidente Donald Trump.

‘Las iglesias evangélicas han desempeñado un papel significativo en el desarrollo y progreso de las comunidades gitanas en Bulgaria en los últimos 15 a 20 años’, dice Isaev. ‘Pero más allá de cierto punto, han excedido su mandato’. El hecho de que casi cualquiera pueda convertirse en pastor hace que la iglesia misma sea más vulnerable. Cualidades que antes se esperaban de un líder espiritual -por encima de todo, la capacidad de leer las escrituras y pensar en términos abstractos- ya no son suficientes para las comunidades actuales, que necesitan líderes con habilidades rigurosas de pensamiento crítico para navegar por problemas contemporáneos complejos.

‘Ahora mismo, vemos información sobre Charlie Kirk siendo compartida’, dice Isaev; hablamos justo unos días después del asesinato del influencer de extrema derecha estadounidense en septiembre de 2025. ‘Vemos a personas en iglesias evangélicas gitanas comunes publicando sus citas. Quizás ni siquiera habían oído hablar de él antes, pero ahora están difundiendo sus ideas. Ni siquiera hablan inglés, pero comparten sus citas, lo cual me parece muy extraño’.

‘El ataque es continuo’, dice el activista. ‘Nunca se detiene. Hay momentos de mayor intensidad y períodos más tranquilos’. Según Isaev, las narrativas de desinformación son simples: Occidente es malo, Oriente es bueno. Estos mensajes se amplifican sobre todo en momentos clave de la trayectoria europea de Bulgaria durante, por ejemplo, la adopción del euro, el acceso a Schengen, o cuando el país está a punto de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

La separación forzada de familias gitanas

En Bulgaria, la separación forzada de niños gitanos de sus familias es un problema bien documentado, con algunos casos desafiados con éxito en los tribunales. ‘La amenaza de que les quiten a sus hijos está muy presente en la mente y la experiencia diaria de muchos padres’, escribe Simeon Brand, coordinador nacional de Todos Juntos con Dignidad (ATD) Cuarto Mundo. ‘Para ellos, el miedo a que los servicios de protección infantil intervengan algún día y se lleven a sus hijos es muy real’.

En 2024, el Centro Europeo de Derechos de los Gitanos (ERRC) publicó una investigación que mostraba que más de la mitad de todos los niños en cuidado estatal en Bulgaria eran de origen gitano, y que los niños gitanos tenían un mayor riesgo de ser separados de sus familias y colocados bajo tutela estatal. Dado que los autores no tuvieron acceso a datos oficiales desglosados por etnia, se basaron en entrevistas con trabajadores sociales, mediadores comunitarios y activistas, así como en observaciones de campo. ‘Dado que los gitanos representan alrededor del 10 por ciento de la población de Bulgaria, el hecho de que más del 50 por ciento de los niños en el sistema de protección infantil sean gitanos indica una sobre-representación significativa’, señala Pop.

El estudio también encontró que las familias gitanas son monitoreadas con más frecuencia por los servicios sociales, pero reciben apoyo con mucha menos frecuencia. ‘El sistema no proporciona a las familias ningún tipo de apoyo en un plazo razonable’, dice Pop. ‘Esto permite que estos niños terminen en situaciones donde la separación se puede implementar casi como una medida de emergencia’.

Una encuesta realizada como parte de la investigación mostró que muchos padres viven con el temor constante de que los servicios sociales les quiten a sus hijos, y que más de la mitad de los encuestados creen que los trabajadores sociales no siempre actúan con la intención de mantener a los niños dentro de sus familias. Una vez en cuidado estatal, los niños y jóvenes gitanos rara vez son colocados con familias de acogida y generalmente permanecen en instituciones.

La discriminación es visible no solo en la práctica del trabajo social, sino también a nivel legislativo. ‘Sobre el papel, el marco legal general parece estar bien, pero si miras más de cerca puedes identificar elementos extremadamente discriminatorios que penalizan a las familias gitanas y a los niños gitanos, así como a las personas pobres en general’, explica Pop. Por ejemplo, los beneficios por hijo están condicionados a la vacunación o la asistencia escolar. ‘No se reconoce que las familias gitanas enfrentan enormes obstáculos para acceder a estos servicios. Este problema simplemente no se reconoce’.

Una historia de abusos

En 2024, Tomáš Zdechovský, un miembro checo del Parlamento Europeo, advirtió que los gitanos estaban siendo blanco de campañas de desinformación en países como Eslovaquia, la República Checa, Bulgaria, Hungría y Rumanía, incluso por campañas orquestadas por naciones extranjeras como Rusia. Zdechovský señaló que, aparte de la República Checa, ninguno de estos estados había adoptado medidas específicas para contrarrestar la desinformación dirigida a los gitanos.

En la República Checa, una campaña de desinformación estalló en junio de 2023, desencadenada por un caso real: en la ciudad de Brno, un hombre ucraniano mató a un joven gitano después de un altercado. La noticia del asesinato desató una ola de odio anti-ucraniano, especialmente en las comunidades gitanas locales, donde las narrativas anti-ucranianas rápidamente encontraron eco. Al mismo tiempo, las redes sociales circularon imágenes de incidentes genuinos de discriminación en los que gitanos de Ucrania, huyendo de la guerra, eran tratados como ciudadanos de segunda clase.

‘La experiencia histórica de los gitanos con la discriminación y la negligencia por parte de las autoridades crea un entorno en el que las personas están más inclinadas a creer en teorías conspirativas’, explica Zdeněk Ryšavý, editor en jefe de la publicación checa Romea.cz.

Esta larga historia de discriminación, argumenta Ryšavý, ‘a menudo va de la mano con la sensación de que “nadie nos ayudará, debemos confiar en nosotros mismos” y de que las élites actúan en contra de la gente común. En un entorno así, una historia emocionalmente cargada -por ejemplo, sobre un gitano atacado por un ucraniano- puede propagarse rápidamente, porque encaja con una visión del mundo que ya existe’.

En el caso de Brno, el estado checo introdujo una respuesta a corto plazo enfocada específicamente en abordar la oleada de desinformación anti-ucraniana que circulaba en las comunidades gitanas. ‘Fue más una acción coordinada ad hoc dirigida a resolver un problema urgente’, dice Ryšavý. Aunque estas narrativas se superpusieron con la dirección de la propaganda rusa, las autoridades checas no encontraron evidencia de interferencia directa de Rusia.

Tendencias antiestatales y rusófilas

De todos modos, estas campañas de desinformación claramente no surgieron de la nada. Narrativas en torno a la crisis migratoria, la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia han tenido un impacto en los gitanos. ‘A menudo eran difundidas por influenciadores gitanos – ‘transmisores en directo’ – que adaptaban y amplificaban contenido de medios pro-rusos u otras fuentes problemáticas, obteniendo una audiencia significativa e influencia sobre la opinión de la comunidad’, explica Ryšavý.

En Bulgaria, otra narrativa que resuena entre la comunidad gitana gira en torno a un recuerdo idealizado del período comunista. ‘Dado que la era comunista está profundamente asociada con Rusia’, dice Isaev, ‘si sientes nostalgia por ese período, es posible que también sientas simpatía por Rusia. Todas estas tácticas se utilizan para alentar a las personas a compartir información en contra de Ucrania – y a veces en contra de la UE y la OTAN’.

En la República Checa, la mayoría de las narrativas de desinformación dirigidas a los gitanos en los últimos años se han centrado en la propaganda anti-ucraniana – retratando a los ucranianos como nazis que se benefician a expensas de los gitanos – así como en la retórica anti-UE, los ataques a las ONG y la oposición a las campañas de salud pública. Todas estas narrativas ‘explotan las frustraciones y dificultades socioeconómicas existentes, lo que facilita fomentar la desconfianza en el estado, la UE y la sociedad civil. A menudo se propagan a través de redes sociales, especialmente a través de transmisiones en vivo, donde el contenido emocionalmente cargado llega a una amplia audiencia’, dice Ryšavý.

El objetivo de estas campañas es alentar a las personas a respaldar narrativas alineadas con Rusia. Por ejemplo, en la historia que presenta a la UE como enemiga de