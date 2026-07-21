¿Quién tomó la placa con el nombre del jefe de policía de Toms River? El alcalde exige respuestas

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El jefe de policía de Toms River, Guy Maire, regresó a trabajar luego de una licencia médica que comenzó a principios de junio.

Se está llevando a cabo una investigación de asuntos internos para descubrir quién quitó la placa con el nombre del jefe de la puerta de su oficina.

Maire es el tercer jefe de policía en ocupar el cargo desde que el alcalde Daniel Rodrick asumió el cargo en enero de 2024.

TOMS RIVER – El jefe de policía Guy Maire regresó a trabajar después de una licencia médica que comenzó a principios de junio, y el alcalde Daniel Rodrick dijo que se está llevando a cabo una investigación de asuntos internos para determinar quién quitó la placa con el nombre del jefe afuera de la puerta de su oficina en la sede de la policía.

En las redes sociales se habían difundido rumores de que Maire no planeaba regresar al trabajo de jefe, con declaraciones de que había “limpiado su escritorio” y que le habían quitado la placa de su oficina.

Maire es el tercer jefe de policía en ocupar el cargo desde que Rodrick se convirtió en alcalde, después de Mitch Little, quien se retiró en 2024 después de una larga disputa con el alcalde sobre la eliminación de dos puestos de capitanes, y Peter Sundack, quien reemplazó a Little, se despidió y luego se retiró en abril.

Rodrick había declarado repetidamente que Maire planeaba regresar. Dijo el 16 de julio que una persona desconocida había quitado la placa con el nombre del jefe, lo que ayudó a crear la controversia sobre la licencia de Maire.

El alcalde agregó que seis nuevos funcionarios han comenzado a trabajar en el departamento y tendrán una ceremonia de juramento en la reunión del Concejo Municipal de agosto. Los retiros y renuncias han provocado que la plantilla del departamento caiga de 163 en enero de 2024, cuando Rodrick asumió el cargo, a aproximadamente 141 antes de que se contratara a los seis oficiales.

Maire prestó juramento como jefe a finales de julio de 2025 y ha cumplido 35 años en el departamento de policía de Toms River.

El veterano jefe Little se retiró en agosto de 2024, después de una pelea de meses con Rodrick sobre los ascensos y la dotación de personal de la policía. Little había estado en la policía de Toms River durante 39 años, los últimos 11 como jefe.

Antes de que Little asumiera el cargo, Michael G. Mastronardy, quien ahora es el sheriff del condado de Ocean, se desempeñó como jefe de Toms River desde noviembre de 1992 hasta finales de diciembre de 2013.

En otras noticias de personal, el administrador comercial interino Warren “Drew” Chabot anunció su renuncia el 24 de julio, ya que él y su familia se mudarán a Texas. Chabot, ex jefe de personal de Rodrick, asumió el cargo de administrador después de que Jon Salonis renunció al cargo en enero para ocuparse de “cuestiones familiares”.

Salonis, un aliado cercano de Rodrick, continuó trabajando en el ayuntamiento, en lo que el alcalde describió como un “puesto más secundario”. Salonis volverá al rol de administrador de empresas.

También dejará el ayuntamiento el ingeniero municipal John Miele, quien se marchará para trabajar en el sector privado, dijo Rodrick.

Jean Mikle cubre Toms River, Seaside Heights, Berkeley, Seaside Park y varias otras ciudades del condado de Ocean. Contáctela: jmikle@gannettnj.com.A