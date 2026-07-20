¿Está llegando la versión de Taylor Swift de su álbum debut? Desenredando los huevos de Pascua coloridos

Según una entrevista, sus letras favoritas de su álbum Lover son: “Damas y caballeros, ¿podrían ponerse de pie? / Con cada cicatriz de cuerda de guitarra en mi mano / Tomo esta fuerza magnética de un hombre para que sea mi amante.”

¡Taylor es multimillonaria! Según un informe de octubre de 2024 publicado por Bloomberg, después de batir récords en la industria durante más de una década, la gira de Eras de Taylor la ayudó a alcanzar el estatus de multimillonaria.

La película de Netflix de 2019, Someone Great, inspiró su música. “Lloré viendo la película. Durante aproximadamente una semana, empecé a despertarme de sueños en los que estaba viviendo ese escenario, que me estaba sucediendo a mí,” dijo a Elvis Duran durante una entrevista. “Tenía estas letras en mi cabeza basadas en la dinámica de estos personajes y fui al estudio con Jack Antonoff.” La sesión de estudio dio lugar a la creación de la canción de Taylor, “Death By a Thousand Cuts.”

Ella tiene un lugar especial para sus canciones más emocionales. Desde “All Too Well” hasta “The Archer,” la superestrella reserva el quinto puesto en sus álbumes para una balada.