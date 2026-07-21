Jhon Duran: Delantero ex Aston Villa se une a Benfica de Al

El exdelantero del Aston Villa Jhon Duran se ha unido al Benfica en un préstamo por toda la temporada procedente del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Los gigantes portugueses serán el séptimo club en la carrera de Duran a sus 22 años, tras pasar recientemente por Fenerbahce y Zenit San Petersburgo.

Benfica pagará una tarifa de préstamo de £5.19 millones (6.1 millones de euros) por el internacional colombiano con la opción de hacer la transferencia permanente por £25.5 millones (30 millones de euros) al final de la temporada 2026-27.

“¡Estoy feliz! Sigo diciendo que es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí”, dijo Duran.

“Tengo grandes expectativas de estar aquí. Quiero jugar bien, darlo todo y ser campeón”.

Duran comenzó su carrera profesional con el Envigado colombiano en 2019 antes de fichar por el equipo de la MLS Chicago Fire en 2022.

Se mudó de nuevo en enero de 2023 al unirse al Aston Villa por £14 millones y rápidamente se convirtió en un favorito de los aficionados.

Una trasferencia al West Ham se cayó en el verano de 2024, pero después de marcar un famoso gol ganador para el Villa contra el Bayern Munich en la Champions League, Duran fue vendido al Al-Nassr por £71 millones en enero de 2025.

A pesar de marcar ocho goles en 13 partidos para el equipo saudí, solo permaneció medio año antes de mudarse a Fenerbahce en préstamo.

Pero el director técnico José Mourinho fue destituido menos de un mes después del debut de Duran y el préstamo fue cancelado en febrero de 2026 para que se uniera al Zenit.

Tras marcar tres goles en nueve partidos en Rusia, Duran ahora tiene la oportunidad de hacer de Benfica su hogar, su séptimo club en el séptimo país de su joven carrera.

[Contexto: Jhon Duran, futbolista colombiano de 22 años, se une al Benfica en un préstamo por toda la temporada proveniente del Al-Nassr de Arabia Saudita.]

[Verificación de hechos: Jhon Duran ha jugado en varios equipos en diferentes países antes de unirse al Benfica, incluidos Aston Villa, Fenerbahce y Zenit.]