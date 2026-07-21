Trump descarta el arresto de Netanyahu mientras EE. UU. intensifica la campaña contra la CPI

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no será arrestado en suelo estadounidense, una declaración que destaca una brecha creciente entre la ley penal internacional en teoría y su aplicación en la práctica, a medida que Washington intensifica su campaña contra la corte que busca su arresto.

“Benjamin Netanyahu no será arrestado, de ninguna manera, forma o manera, mientras esté en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en redes sociales, añadiendo que Netanyahu está luchando contra Irán y que “los únicos que deberían ser arrestados” son los líderes de Irán.

La declaración siguió a comentarios del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien dijo en una entrevista publicada el sábado que el Departamento de Leyes de la ciudad está considerando sus opciones antes de septiembre, cuando Netanyahu suele viajar a Nueva York para las reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

“Mientras creo que el Primer Ministro Netanyahu pertenece a La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. Y lo que encontrarán es que es una opinión que es sostenida por muchos puramente debido a las acciones que ha provocado en todos estos años”, dijo en una entrevista con The New York Times Magazine.

Mamdani, quien asumió el cargo en enero, hizo campaña con el compromiso de que la policía arrestaría a Netanyahu si ingresaba a la ciudad.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en noviembre de 2024 para Netanyahu y el entonces Ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la guerra en Gaza. Israel rechaza la jurisdicción de la corte y niega haber cometido crímenes de guerra. El domingo, la Oficina del Primer Ministro calificó la orden de arresto de “falsa” y la corte como un “tribunal de la farsa”.

Los estados miembros de la CPI tienen el deber de arrestar y entregar a los sospechosos a la corte. Pero a pesar de su papel clave en la formación de la corte, Estados Unidos no es un estado miembro. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó el documento fundacional de la corte, el Estatuto de Roma, en los últimos días de su mandato en 2000, pero nunca lo presentó al Senado. En 2002, cuando el tratado entró en vigor y la corte se abrió, la administración del presidente George W. Bush notificó a la ONU que Estados Unidos no tenía la intención de convertirse en parte, un paso que liberó a Washington de incluso el deber residual de no socavar un acuerdo que había firmado. Ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense, prohibiendo la mayoría de la cooperación de EE. UU. con la corte.

Israel tampoco es miembro. La CPI puede emitir una orden de arresto para un nacional de un estado no miembro cuando se hayan cometido supuestamente genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra el 1 de julio de 2002 o después en el territorio de un estado parte o de un estado que haya aceptado la jurisdicción de la corte, o cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación al fiscal bajo el Capítulo VII. La orden de arresto contra Netanyahu se basa en la conducta supuestamente cometida en territorio palestino en lugar de en la membresía de Israel.

En efecto, la declaración de Trump reitera la política de larga data de Estados Unidos, pero llega en medio de un ataque más amplio a la autoridad de la corte, dándole nueva fuerza a la vieja política.

La presencia de la ONU en la ciudad no le otorga autoridad adicional a Nueva York. El acuerdo de sede de 1947 requiere que las autoridades estadounidenses no impidan el viaje de los delegados al distrito de la ONU y prohíbe que los funcionarios locales ingresen a los terrenos en asuntos oficiales sin el consentimiento del secretario general. Pero el distrito no es suelo extranjero. La ley estadounidense se aplica allí. La ley internacional consuetudinaria otorga inmunidad personal a los jefes de gobierno en ejercicio contra la persecución en el extranjero, un principio que la Corte Internacional de Justicia afirmó en un fallo de 2002 que involucraba a un ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio. Los tribunales estadounidenses se basan en gran medida en la rama ejecutiva en casos así. La política exterior es una competencia federal y hostigar a funcionarios extranjeros es un delito federal. El Embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, citó esos puntos el sábado, calificando la posición de Mamdani de “pura teatralidad política”.

Mamdani no ha dicho qué teoría legal podría usar la ciudad. En la entrevista de fin de semana, dijo: “Seguiré las leyes que tenemos aquí en la Ciudad de Nueva York porque creo que es importante seguir la ley como líder que preside nuestra ciudad. … Lo que la ley me permita hacer en la Ciudad de Nueva York, eso es lo que haremos, pero no estaremos redactando nuestras propias leyes en ese sentido.”

El intercambio sigue a un anuncio una semana antes en el que el Secretario de Estado, Marco Rubio, delineó lo que el Departamento de Estado llamó una campaña de todo el gobierno para deshabilitar la CPI, diciendo que Washington desmontaría la corte “ladrillo por ladrillo” si fuera necesario. El plan contempla sanciones, revocaciones de visas y presión sobre aliados para retirarse.