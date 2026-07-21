Peter Lassally, legendario productor de noche tarde para Johnny Carson, David Letterman y Craig Ferguson, muere a los 93 años.

Peter Lassally, el decano de los productores de late night que trabajó con Johnny Carson en el “Tonight Show”, David Letterman en el “Late Show” y Craig Ferguson en “The Late Late Show”, ha fallecido. Tenía 93 años.

Lassally fue apodado durante mucho tiempo el “susurrador de anfitriones” por ayudar a dirigir algunas de las franquicias más grandes de todos los tiempos en late night. Trabajó con Carson hasta que ese presentador se retiró en 1992; después de eso, se unió a Letterman, quien había esperado tomar el manto de “Tonight” pero fue famosamente ignorado para el trabajo. Fue entonces cuando Lassally, uniéndose a la compañía de Letterman Worldwide Pants, fue instrumental en ayudar a Letterman a decidir dejar NBC y crear una franquicia completamente nueva de “Late Show” en CBS.

Bajo el acuerdo de Letterman con CBS, Worldwide Pants también programó el horario de las 12:37 a.m. con “The Late Late Show”, que Lassally produjo ejecutivamente en su primera encarnación con Tom Snyder. Cuando más tarde pasó a Craig Kilborn, Lassally se retiró parcialmente, pero cuando Craig Ferguson tomó el control en 2005, Lassally fue el productor ejecutivo del programa.

“Peter tuvo dos amores en su vida que duraron más de medio siglo, el primero con su encantadora esposa, Alice, y el segundo con el mundo de la televisión de entrevistas”, dijo Michael Naidus, quien trabajó con Lassally en el “Late Late Show” de Ferguson como showrunner. “Cada uno de esos romances fue de ida y vuelta. Literalmente, cientos de millones de personas deben sus sonrisas y risas nocturnas a esta hermosa alma, cuyo don para encontrar talento extraordinario y pulirlo es inigualable y sin igual.”

“Y todo el tiempo, Peter tomó tanta alegría de los momentos que él ayudó a crear, que su sonrisa era tan omnipresente como su manzana cortada diaria”, agregó. “Todo lo poco que di al formato es porque él fue lo suficientemente amable y paciente como para enseñármelo. Es tradicional decir ‘se le extrañará’ en estas circunstancias, pero la verdad es que Peter era e es insustituible”.

Lassally se retiró en 2015, cuando Ferguson dejó “The Late Late Show”, supervisando presentadores invitados antes de que James Corden tomara el relevo.

En un perfil de Variety de 2015, la entonces presidenta de CBS Entertainment, Nina Tassler, se refirió a Lassally como “el tipo fuerte y callado”, con una habilidad infalible para “diagnosticar problemas con precisión quirúrgica” y una actitud de crianza que sacaba lo mejor de las grandes personalidades con las que ha tratado, así como con los equipos de los programas. “Él es un poco sin ego”, señaló Tassler. “Hay una comodidad que él obtiene al no querer o necesitar estar en el centro de atención.”

Un portavoz de NBC compartió: “Cuando Johnny Carson y David Letterman necesitaban consejo y una opinión honesta, acudían inmediatamente a Peter Lassally, el profesor del late night. Su relación con cada uno de estos gigantes fue incalculable y ambos dirían sin duda que su contribución a su éxito fue tan impactante que sería difícil de expresar en palabras. Un hombre callado cuya influencia y estatura hablaban por sí solas, la brillantez de Peter estaba en dar forma a lo que vemos, cómo lo vemos y por qué el late night era, y sigue siendo, vitalmente significativo.”

Lassally nació en Hamburgo, Alemania, en 1932 en una familia judía que tuvo que huir más tarde a los Países Bajos con el ascenso de la Alemania nazi. Mientras estuvo allí, la hermana de Lassally fue a la escuela con Anne Frank, y él, su madre y su hermana fueron encarcelados en el campo de tránsito de Westerbork y más tarde en el campo de concentración de Theresienstadt. Después de sobrevivir al Holocausto, Lassally y su familia se mudaron a Nueva York en 1947.

Lassally fue parte de la televisión desde el principio, uniéndose al programa de páginas de NBC a los 19 años y sirviendo como acomodador de Radio City Music Hall junto a su amigo Regis Philbin. Trabajó en la radio, luego se trasladó al programa popular de Arthur Godfrey.

Se unió a “The Tonight Show Starring Johnny Carson” en la década de 1970, ascendiendo a productor ejecutivo hasta el retiro de Carson. A partir de ahí, se trasladó a “Late Night with David Letterman” y luego ayudó a establecer “Late Show” con Letterman. (Esa franquicia, que más tarde continuó bajo Stephen Colbert, recientemente concluyó después de la sorprendente cancelación de CBS).

El acto final de Lassally en late night fue identificar al comediante Craig Ferguson (conocido principalmente por su papel en “Drew Carey”) y transformarlo en presentador de un programa de entrevistas, lo que en última instancia, a medida que Ferguson crecía en el papel, se convirtió en un punto de referencia único y aclamado críticamente en late night.

Lassally ganó dos premios Emmy a lo largo de los años, mientras descubría y alimentaba múltiples generaciones de talento.

Fue precedido en la muerte por su esposa, Alice Lassally, y le sobreviven su hija, Andrea Gibbin (Chris Gibbin); su hijo, Tom Lassally de 3 Arts (Romi Lassally); y sus cuatro nietos, Walker Gibbin, Eloise Gibbin, Annabel Lassally y Owen Lassally.