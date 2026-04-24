Mitrovic trazando cómo detener a Miami liderado por Messi

El jugador Marko Mitrovic instó a su equipo de New England Revolution a aceptar el desafío de detener a “el mejor jugador de la historia” cuando se enfrenten a Lionel Messi e Inter Miami en el viaje de la MLS del sábado.

Los Revs han ganado sus últimos cuatro juegos de liga después de ganar 2-1 como visitantes ante Atlanta United y registrar su primera victoria fuera de casa de la campaña 2026.

Tendrán que seguir esa actuación con otra actuación sólida fuera de casa si quieren escapar del Estadio Nu con los tres puntos, y Mitrovic es plenamente consciente de un jugador especial al que hay que prestar atención.

“Nos tenemos que recuperar. Tenemos un partido en 72 horas”, dijo Mitrovic después de la victoria ante Atlanta el miércoles.

“Todos sabemos quién es Lionel Messi. Creo que la gente ha estado intentando durante 25 años descubrir cómo jugar contra él, y hasta ahora sin mucho éxito.

“Pero sé una cosa, y es que tenemos que comportarnos como un equipo en ese partido, sabiendo que enfrentamos a un gran equipo que es campeón de la Copa de la MLS y que tiene posiblemente al mejor jugador de la historia de este deporte.

“Ese es otro desafío que vamos a aceptar y enfrentar, y otra oportunidad para hacer crecer nuestra mentalidad y nuestro juego.”

La impresionante racha de forma de los Revs los ha elevado al tercer lugar en la Conferencia Este, a tres puntos de Miami, que ha disputado un partido más para alcanzar su segunda posición.

“Es genial ganar cuatro partidos seguidos, y realmente no es fácil. Es un logro masivo. Sin embargo, todavía no vamos a renunciar a lo que queremos hacer, que es ir día a día y partido a partido”, añadió Mitrovic.

“En cualquier momento, existe la posibilidad de que algunos equipos tengan oportunidades de marcar goles. Así que, no importa cuál sea el marcador, tenemos que seguir adelante.”

Miami también salió victorioso en su última salida de la MLS, venciendo 2-0 como visitante a Real Salt Lake gracias a los goles tardíos de Rodrigo De Paul y Luis Suárez.