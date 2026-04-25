Boyz II Men se unen a Cody Johnson para una sorpresa On Bended Knee Performance en Stagecoach.

Durante su presentación principal en Stagecoach el viernes, Cody Johnson comenzó a cantar una versión de “On Bended Knee”, la exitosa canción de 1994 de Boyz II Men para el sello Motown. Mientras interpretaba la canción de amor desconsolada, los grandes del alma de Filadelfia aparecieron junto al cantante de música country mientras la multitud estallaba en aplausos de nostalgia.

Nathan Morris, Wany Morris y Shawn Stockman se unieron en el escenario y lograron que la enorme multitud se meciera con la balada. El grupo hizo recientemente una aparición sorpresa en otro evento conjunto, actuando en el concierto del 20 aniversario de Nashville’s songwriters haven the Listening Room el mes pasado. Boyz II Men se unieron a Brett You