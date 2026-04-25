1 estudiante de doctorado de USF desaparecido encontrado muerto, compañero de cuarto bajo custodia: Sheriff

Los restos de uno de los dos estudiantes de doctorado desaparecidos de la Universidad del Sur de la Florida fueron descubiertos por investigadores el viernes y su compañero de cuarto fue detenido, según informaron las autoridades.

Joseph Maurer, de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, dijo a los periodistas que los investigadores encontraron los restos de Zamil Limon en el puente Howard Frankland en Tampa el viernes por la mañana.

Los investigadores han estado buscando a Limon y a su compañera de estudio, Nahida Bristy, desde que desaparecieron el 16 de abril.

“Seguimos buscando activamente a Nahida”, dijo durante una conferencia de prensa el viernes.

Maurer dijo que los investigadores recibieron una llamada al 911 por una alteración de violencia doméstica alrededor de las 9 a.m. el viernes en una residencia donde el compañero de cuarto de Limon, Hisham Abugharbieh, se había atrincherado.

Abugharbieh, de 26 años, fue entrevistado anteriormente por la policía durante la investigación sobre las desapariciones, dijo Mauer.

Después de un breve enfrentamiento, el sospechoso se rindió, dijo Maurer. Se le vio saliendo de la casa con solo una toalla envuelta alrededor de la cintura.

Abugharbieh fue acusado de retener u ocultar ilegalmente un cadáver en condiciones no aprobadas, no informar la muerte al médico forense o a las autoridades (con intención de ocultarlo), alteración de pruebas físicas, detención ilegal y agresión, informó la oficina del sheriff.

El presidente de la USF, Moez Limayem, dijo en un comunicado el viernes que no hay “ninguna amenaza actual a la seguridad de la comunidad universitaria”. Expresó “profunda tristeza” por la muerte de Limon y oró por “el regreso seguro” de Bristy.

La causa de la muerte de Limon está siendo determinada, dijo Maurer. No tenía más detalles sobre la condición de Bristy.

Equipos marinos y de buceo estaban buscando cerca del puente Howard Frankland para encontrar a Bristy, dijo la oficina del sheriff.

Limon y Bristy, ambos de 27 años, fueron vistos por última vez en ubicaciones separadas en el área de Tampa el 16 de abril, según el Departamento de Policía de la USF.

El jueves, los funcionarios recibieron nueva información que justificaba elevar su estado de desaparecidos a en peligro, lo que indica que están en riesgo de lesiones físicas o muerte, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

El sheriff no proporcionó más detalles sobre la investigación o los esfuerzos de búsqueda.

Limon fue visto por última vez en su residencia de Tampa aproximadamente a las 9 a.m. el 16 de abril, según la policía.

Había asistido a la universidad desde el otoño de 2024 para estudiar geografía y políticas de ciencias ambientales, dijeron las autoridades escolares.

Bristy fue vista por última vez en el campus de la USF Tampa en el Edificio de Ciencias Naturales y Ambientales alrededor de las 10 a.m. el 16 de abril, según la policía.

Ha asistido a la universidad desde el otoño de 2025 para estudiar ingeniería química, dijeron las autoridades escolares.

Se insta a cualquier persona con información sobre su paradero a llamar al Departamento de Policía de la Universidad del Sur de la Florida al 813-974-2628.

– ABC News’ Meredith Deliso contribuyó a este informe.