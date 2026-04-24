Resumen de Billboard Latin Women In Music 2026: Actuación de Gloria Trevi, Tributo a Selena de Becky G y Más

Presentado por Lexus, Billboard Latin Women In Music 2026 se trató de celebrar a las Latinas que han tenido un impacto en la industria musical. Tuvimos la oportunidad de ver a Becky G rendir homenaje a Selena Quintanilla con “Dreaming of You,” Gloria Trevi aceptar el honor de Trayectoria Musical, Young Miko recibir el honor de Artista Imparable ¡y mucho más! ¡Sigue viendo para no perderte nada!

Becky G:

Pero luego recuerdo: ¡soy una mujer! Y aunque a veces no sé cómo lo haré, encuentro la manera.

Ingrid Fajardo:

Una noche orgullosamente celebrando el poder de las mujeres latinas.

Jessica Roiz:

Estamos aquí en Telemundo Center en Miami, donde acabamos de celebrar la cuarta edición anual de Billboard Latin Women in Music.

Ingrid Fajardo:

Y este es nuestro resumen presentado por Lexus. Bienvenidos a Billboard Latin Women. La anfitriona de la noche, Chiquis, mantuvo la vibra divertida, ofreciendo una actuación, además de presentar a las mujeres del momento.

Jessica Roiz:

Rosalía recibió el prestigioso premio de Mujer del Año y la superestrella española aceptó el honor enviando un mensaje desde su gira.

Rosalía:

Muchas gracias, Billboard, por seguir celebrando a las mujeres. Alexander McQueen una vez dijo: “Quiero que teman a las mujeres que he vestido.” Y tal vez este sería uno de mis mayores deseos: que la gente tema a las mujeres que escuchan mis canciones. Espero que siempre puedan sentirse libres e imparables.

Ingrid Fajardo:

Vimos actuaciones increíbles de algunas de las homenajeadas, como este tributo a Selena Quintanilla, interpretado por Becky G.

Jessica Roiz:

Quien también recibió el Premio Impacto Global, presentado por su gran amiga Natti Natasha. Becky dio un discurso inspirador sobre las complejidades de ser una mujer.

Becky G:

No soy solo una cantante, soy una mujer. Una mujer imperfecta, que a veces también comete errores con miedos y preocupaciones, con heridas y obstáculos.

¡Sigue viendo para más!