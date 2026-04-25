Cómo el grupo restaurantero detrás de Carbone en Nueva York está superando a los jóvenes que evitan el alcohol.

El restaurador detrás del famoso Carbone de Nueva York dijo que ha habido un gran cambio en el comportamiento del consumidor con los clientes más jóvenes gastando menos en alcohol pero más en experiencias gastronómicas de alta gama.

“Definitivamente son conscientes de la salud. Sin duda ha habido una tendencia a beber menos”, dijo Mario Carbone, director ejecutivo de Major Food Group, en “Mad Money” el viernes. “Pero también están diciendo que estamos dispuestos a gastar una cantidad desproporcionada de dinero en experiencias, viajes, comidas”.

En los últimos años, las acciones de alcohol han estado bajo presión, ya que los principales fabricantes de cerveza y licores lidian con el crecimiento lento del volumen, una demanda más débil entre los consumidores más jóvenes y un cambio más amplio hacia la moderación. La marca Modelo de cerveza Constellation Brands y el destilador de Johnnie Walker, Diageo, bajaron un 16.8% y un 28.9%, respectivamente, en el último año.

“Es un péndulo. Oscilará de un lado a otro”, dijo, describiendo cómo las actitudes de los consumidores hacia el alcohol tienden a cambiar con el tiempo.

Sin embargo, en este momento, ese cambio está jugando directamente en la estrategia de Major Food Group. La compañía, conocida por restaurantes como Carbone, Torrisi y Parm, ha construido su marca en torno a lo que Carbone describe como “comida de alta cocina teatral y experiencia” — un modelo que trata a los restaurantes más como una actuación que como una comida.

“El teatro es la mejor comparación”, dijo. “Al mismo tiempo, todas las noches se sube el telón, estamos poniendo en escena este espectáculo, esta actuación, todas las noches.” En su buque insignia Carbone en el West Village de la ciudad de Nueva York, los servidores preparan ensaladas César en la mesa, mientras que en otros lugares se presentan postres flambeados frente a los comensales.

La atención de Major Food Group en la experiencia, más que solo la comida o la bebida, explicó Carbone, está ayudando a compensar las tendencias de consumo más suave de alcohol en toda la industria. Si bien menos bebidas podrían presionar típicamente los márgenes de los restaurantes, Carbone dijo que los clientes lo están compensando gastando más en salidas memorables en general.

“Si me ofrecen una experiencia, algo intangible, yo seré generoso con mi dinero”, dijo.

La estrategia parece estar funcionando. Major Food Group se ha expandido rápidamente, con nuevas ubicaciones abriendo en ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo y Tokio, y también está creciendo su negocio de productos de consumo para llegar a clientes más allá de su limitada presencia en restaurantes.