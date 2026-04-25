Predicción: LA Galaxy vs Real Salt Lake

El Galaxy de Los Ángeles se enfrentará al Real Salt Lake en la próxima semana. El partido entre el equipo de Greg Vanney y el equipo de Pablo Mastroeni se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park y está programado para comenzar a medianoche del lunes.

El Galaxy de Los Ángeles es uno de los clubes más grandes de la Major League Soccer y también uno de los más conocidos. Fueron campeones en la campaña de 2024, pero terminaron en el puesto 26 en 2025.

Por su parte, el Real Salt Lake es un club modesto en la Major League Soccer que no se espera que gane la Copa MLS. Terminaron en el noveno lugar en la Conferencia Oeste y llegaron a la ronda de comodines de los playoffs.

En cuanto a la situación actual, el LA Galaxy se encuentra en el puesto 11 en la Conferencia del Oeste con solo nueve puntos en nueve partidos, a solo cuatro puntos del último puesto ocupado por el Sporting Kansas City. Mientras que el Real Salt Lake ocupa el sexto lugar en la tabla de la Conferencia del Oeste con 16 puntos en ocho partidos.

Real Salt Lake tiene un equipo mejor que el LA Galaxy y también está en mejor forma. Es muy probable que el Claret and Cobalt se lleve los tres puntos del encuentro.

Predicción: Real Salt Lake para ganar 2-0 Mejores cuotas: 14/1 Casa de apuestas: Zetbet