La última guerra entre Ucrania y Rusia: Las fuerzas de Putin lanzan 660 drones y misiles en Kyiv mientras las imágenes de soldados demacrados causan indignación

La última guerra entre Ucrania y Rusia: Las fuerzas de Putin lanzan...

La UE finalmente aprueba un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania: ¿cómo ayudará en la lucha contra Rusia?

El préstamo está destinado a cubrir dos tercios de las necesidades de Ucrania durante los próximos dos años. Los economistas habían advertido que Ucrania se quedaría sin dinero para junio sin el préstamo de la UE, lo que exigiría recortes profundos en los servicios públicos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró: “Mientras Rusia intensifica su agresión, nosotros intensificamos nuestro apoyo a la valiente nación ucraniana, permitiendo a Ucrania defenderse y presionando la economía de guerra de Rusia”. La medida subraya el compromiso continuo de la UE con Kyiv.

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Zelensky busca desarrollar cooperación en seguridad tras su visita a Arabia Saudita

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Arabia Saudita por segunda vez en un mes el pasado viernes, mientras Kyiv busca fortalecer la cooperación en seguridad y publicitar su tecnología probada en batalla en Medio Oriente en medio de la guerra en Irán.

Zelensky dijo que discutió la cooperación en defensa, energía y seguridad alimentaria durante una reunión “muy productiva” con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ya que ambas partes buscan desarrollar un acuerdo de seguridad firmado anteriormente.

“Hay un acuerdo estratégico de seguridad que estamos desarrollando activamente en tres áreas clave”, dijo Zelensky.

El líder ucraniano dijo que esto incluía exportaciones de expertise militar ucraniano y capacidades de defensa aérea, cooperación energética para ayudar a Ucrania y seguridad alimentaria.

“Ayer, en una reunión con líderes europeos, aseguramos garantías financieras para nuestra resiliencia. Hoy, estamos avanzando en nuestros acuerdos con Arabia Saudita en las áreas de seguridad, energía e infraestructura”, dijo Zelensky al llegar.

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Dos aviones de combate de la Fuerza Aérea Real derriban un dron ruso, según informes

Dos aviones de combate Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Real en una patrulla de la OTAN derribaron por primera vez drones rusos, según informó DailyMail.

Dos aviones de combate Eurofighter Typhoon, parte de una misión de policía aérea británica en Rumania, fueron enviados para monitorear desde el aire, informó el Ministerio de Defensa rumano.

Los radares militares detectaron drones cerca del espacio aéreo rumano en el condado de Tulcea, lo que provocó el despegue de aviones de combate Eurofighter Typhoon de la RAF desde una base en Fetești.

Las aeronaves rastrearon objetivos cerca de Reni en Ucrania y recibieron la autorización para actuar.

“En la mañana del sábado 25 de abril, las fuerzas rusas reanudaron los ataques de drones contra objetivos civiles e de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania, en el condado de Tulcea”, dijo en un comunicado.

“Dos aviones de combate Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Británica del servicio de combate policial reforzado despegaron a las 02:00 desde la Base Aérea 86 en Fetești.

El Centro de Comando Militar Nacional notificó a la IGSU [Inspectorado General de Situaciones de Emergencia] sobre la adopción de medidas para alertar a la población en las localidades de Grindu e Isaccea, en el condado de Tulcea, y a las 02:14, se transmitió un mensaje RO-ALERT”, añadió.

“Los aviones Eurofighter Typhoon tuvieron contacto por radar con un objetivo situado a 1.5 km de Reni, sobre territorio ucraniano.

Los pilotos tenían autorización para actuar contra los drones”, concluyó.