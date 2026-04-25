Un misterio protagonizado por Dalí y Magritte, Esto no es un misterio de asesinato eleva el listón para Flandes.

Se necesita un tipo muy especial de mente creativa para unir el arte surrealista y las producciones de televisión detectivesca. Pero también es apropiado que “Esto no es un misterio de asesinato”, un sorprendente drama criminal ambientado en la flamante década de 1930 siguiendo a un grupo de jóvenes artistas surrealistas, incluidos Dalí y Magritte, naciera en las mentes surrealistas de los belgas.

Basada en una idea original de Matthias Lebeer y Christophe Dirickx, dirigida por el director de “The Serpent”, Hans Herbots y escrita por Christophe Dirickx y Paul Baeten, la serie de seis episodios de 54 minutos fue producida por Panenka, que recibió un fuerte apoyo temprano y continuo del radiodifusor público belga VRT, antes de convertirse en una ambiciosa serie de televisión europea.

Contexto: “Esto no es un misterio de asesinato” es una serie dramática criminal que fusiona el arte surrealista con la narrativa de detectives, ambientada en la década de 1930 y sigue a un grupo de jóvenes artistas surrealistas.

Verificación de datos: La serie ha sido bien recibida por la audiencia y ha atraído la atención de los medios de comunicación y el boca a boca positivo, con altas tasas de completitud y un alto valor de opinión.

Después de asegurar financiamiento para el desarrollo del Fondo Audiovisual de Flandes, las cosas avanzaron rápidamente para el dúo Panenka-VRT. Filmada entre Bélgica e Irlanda, “Esto no es un misterio de asesinato” fue finalmente creada por Panenka, en coproducción con VRT, RTL Bélgica, Proximus, la alianza de radiodifusores New8 (DR, NRK, NPO, RUV, SVT, YLE, ZDF, VRT) y la productora irlandesa Deadpan Pictures, en asociación con el gigante francés Studiocanal. Este esquema desbloqueó muchas oportunidades de financiamiento europeo y atrajo a no menos de 10 radiodifusores.

“Esto no es un misterio de asesinato” es una producción de Panenka, en colaboración con VRT, RTL Bélgica, Proximus, la alianza de radiodifusores New8 (VRT, DR, NRK, NPO, RUV, SVT, YLE, ZDF) y Deadpan Pictures, con el apoyo de Creative Europe MEDIA, el Programa Piloto para Coproducciones de Series, el Fondo Audiovisual de Flandes (VAF), Screen Flanders, Screen Ireland, Screen Brussels y el Belgian Tax Shelter.

Más allá de los seis episodios, VRT y Panenka produjeron una serie complementaria de seis cortometrajes que conectan la ficción con la realidad. “Esto no es ficción” profundiza en archivos, junto con conversaciones con el elenco, para presentar a los verdaderos artistas junto con la realización del programa de televisión.