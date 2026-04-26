Por qué el FM de Irán Araghchi se fue sin reunirse con la delegación de EE. UU. en Islamabad

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dejó la capital de Pakistán, Islamabad, el sábado incluso antes de la llegada de la delegación de EE. UU. a Pakistán. Poco después de su llegada a Islamabad, el gobierno iraní mantuvo que no habría negociaciones directas con los enviados de EE. UU. durante esta visita. Durante la breve visita, el ministro iraní se reunió con la cúpula política de Pakistán. Araghchi se reunió con el Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el Jefe del Ejército Asim Munir. Después de la partida de Araghchi, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había cancelado la visita de la delegación de EE. UU. a Islamabad, diciendo que Irán puede “llamarnos en cualquier momento que deseen”. “Les dije a mi gente un poco antes de que se estuvieran preparando para salir, y dije ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí. Tenemos todas las cartas. Pueden llamarnos en cualquier momento que deseen, pero no van a hacer más vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada'”, dijo el Presidente de EE. UU. a Fox News en una llamada telefónica. ¿Por qué Araghchi se fue sin reunirse con los enviados de EE. UU.? El ministro de Relaciones Exteriores de Irán partió de Islamabad y fue despedido en el aeropuerto, sin reunirse con ningún representante de EE. UU., según información de la Associated Press citada por funcionarios. En su reunión con el Primer Ministro de Pakistán y el Jefe del Ejército, Araghchi transmitió lo que llamó las líneas rojas de Irán para las negociaciones, y dijo que Teherán cooperaría con los esfuerzos de mediación de Islamabad hasta que “se logre un resultado”. La Casa Blanca había señalado anteriormente que Irán había solicitado una reunión “en persona” con representantes de EE. UU., con la Secretaria de Prensa Karoline Leavitt diciendo que el enviado especial de EE. UU. para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner viajarían a Islamabad el sábado. Sin embargo, después de que los representantes iraníes llegaron a Pakistán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmó que no habría conversaciones directas entre los dos lados. Según una fuente involucrada en las conversaciones citada por la agencia de noticias Reuters, Araghchi transmitió tanto las demandas iraníes como sus reservas con respecto a los términos de EE. UU. al lado paquistaní. Además de la renuencia de los iraníes a una reunión directa, el Ministerio de Defensa también alegó que Estados Unidos estaba “buscando una forma de escapar del atolladero de guerra en el que se ha quedado atrapado”. Trump dice que la cancelación del viaje de los enviados de EE. UU. no significa que se reanude el conflicto. Mientras tanto, Trump dijo que la cancelación del viaje de los enviados de EE. UU. a Islamabad no significa que el conflicto se reanudará. “No, no significa eso. Aún no lo hemos pensado”, dijo el Presidente de EE. UU. a Axios. Después de la última ronda de negociaciones, el Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, había declarado que la negativa de Irán a renunciar a su programa nuclear era uno de los principales puntos de desacuerdo, mientras que Teherán insinuó una falta de confianza en América. A raíz de esto, ambas partes han estado de un lado a otro en el tema del uranio enriquecido, mientras que la reapertura del Estrecho de Ormuz también fue revertida. Mientras que Irán ha cerrado efectivamente el estrecho, EE. UU., después de que fracasara la primera ronda de conversaciones, dijo que había bloqueado los puertos iraníes.