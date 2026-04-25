Jimmy Barnes, INXS Lead Tributes to James Valentine tras la muerte a los 64 años

Homenajes de sectores de la música y los medios de comunicación de toda Australia siguen emergiendo tras la muerte de James Valentine, con artistas como Jimmy Barnes e Iva Davies reflexionando sobre su impacto diverso.

Valentine, un saxofonista conocido por su trabajo con Models antes de convertirse en un locutor de larga trayectoria en la Australian Broadcasting Corporation, falleció a los 64 años utilizando la muerte asistida voluntaria en casa, dos años después de ser diagnosticado con cáncer, según ABC.

Barnes compartió un tributo en las redes sociales, escribiendo: “James y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Amaba la música y lo escuché tocar el saxofón muchas veces con Models. Era un entrevistador gracioso e perspicaz, y extrañaré escuchar su dulce voz en la radio de ABC todas las tardes. QEPD James. Te extrañaremos.”

Davies, cantante principal de Icehouse, también compartió una declaración detallada reflexionando sobre su conexión de décadas. “El equipo de ICEHOUSE y yo estábamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de James Valentine ayer,” escribió. “Conocimos a James desde principios de los 80 cuando lo conocimos en la carretera con Models. Era un gran músico y le pedí que tocara el saxofón en nuestro álbum Code Blue, lo cual hizo con su renombrado sentido de habilidad y alegría.”

Dieron su pésame también miembros de INXS, recordando su historia compartida en la gira Australian Made a mediados de los años 80. “Estamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de nuestro viejo amigo James Valentine,” escribió la banda. “James era un músico increíble y un ser humano asombroso. Siempre sonriente, siempre positivo, cariñoso e involucrado.”

Las respuestas destacan la naturaleza dual de la carrera de Valentine, que abarcó tanto la música como la radiodifusión. A medida que se informó anteriormente, tocó en el álbum Out of Mind, Out of Sight de Models, que alcanzó el puesto 84 en el Billboard 200 y produjo el sencillo “Out of Mind, Out of Sight,” una entrada en el Billboard Hot 100 en 1986. Su trabajo como músico de estudio y de gira se extendió a través de múltiples actos australianos a lo largo de la década.

En años posteriores, Valentine se convirtió en una voz definitoria en la radio de ABC, presentando programas durante más de tres décadas, incluyendo una larga permanencia en el programa de las tardes de 702 ABC Sydney. Su estilo conversacional e entrevistas impulsadas por la curiosidad le ayudaron a construir una amplia audiencia nacional, expandiendo su influencia mucho más allá de la industria musical.

Los homenajes adicionales de toda la industria han enfatizado ese impacto cruzado. La capacidad de Valentine para moverse entre roles de interpretación y radiodifusión lo posicionaron como una figura rara dentro del paisaje creativo de Australia, igualmente cómodo en el escenario y detrás del micrófono.

Su fallecimiento también llega en medio de un reconocimiento renovado de sus contribuciones. Sam Mostyn, el Gobernador General de Australia, confirmó recientemente que Valentine había sido nombrado Miembro de la Orden de Australia (AM), reconociendo su servicio tanto a la música como a los medios de comunicación.

Para las figuras de la industria, la respuesta a su fallecimiento refleja no solo su legado como músico, sino también el alcance perdurable de su carrera en la radiodifusión, que trajo su voz a la vida diaria de los oyentes durante décadas.

Valentine es sobrevivido por su esposa y sus dos hijos.