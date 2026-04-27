Rey Carlos III y Reina Camilla llegan a EE. UU. para histórica visita de Estado

El Príncipe William y Kate Middleton apoyan al Rey Carlos III después de la detención de Andrew Mountbatten-Windsor

El monarca británico y su esposa de 21 años cruzaron el charco el 27 de abril para conmemorar 250 años desde que Estados Unidos anunció su independencia de Gran Bretaña.

Una vez que aterrizaron en la Base Conjunta Andrews en Maryland, la pareja real descendió del avión y fue recibida con flores por niños de familias militares británicas que están basadas en EE.UU. Luego se dirigieron a Washington D.C., donde fueron recibidos por el Presidente Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump.

Después de posar para fotos frente a la Casa Blanca, los líderes mundiales entraron para tomar un té privado. Más tarde en el día, se espera que Carlos y Camila visiten las colmenas de abejas de la Casa Blanca y asistan a una fiesta en el jardín en la residencia del Embajador Británico en EE.UU.

Una ceremonia de bienvenida completa para el Rey y la Reina tendrá lugar el 28 de abril en la Casa Blanca.

El Palacio de Buckingham confirmó a finales de marzo que el Rey Carlos III, padre del Príncipe William y el Príncipe Harry, y la Reina Camila harían el viaje antes de continuar visitando el territorio británico de Bermudas.