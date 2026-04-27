Micron y Sandisk continúan aumentando ya que se espera que la demanda de memoria persista.

El stand de Micron Memory Japan K.K. en la exposición Semicon Japan en Tokio, Japón, el jueves 18 de diciembre de 2025.

Las acciones de las compañías de memoria Micron y Sandisk subieron el lunes, continuando con sus rachas extendidas, después de que Melius Research dijo que la demanda podría seguir siendo alta hasta finales de la década. Las compañías de memoria están experimentando importantes ganancias debido a la escasez global de microchips para impulsar la inteligencia artificial. La Memoria de Alto Ancho de Banda, o HBM, se une directamente a las unidades de procesamiento gráfico más avanzadas de Nvidia y Advanced Micro Devices que alimentan casi todos los principales centros de datos de IA.

Ben Reitzes, analista de Melius, actualizó una recomendación de compra el lunes, señalando que podría aumentar otro 41% en los próximos 12 meses. La acción ha subido más del 550% en el último año después de ganar un 5.6% el lunes.

“El mercado eventualmente estará dispuesto a pagar más por la durabilidad inusual de los márgenes y perfiles de demanda que la inteligencia artificial hace posible,” escribió Reitzes, añadiendo que espera que Nvidia invierta más en memoria pronto. “Estamos solo en las primeras etapas de este ciclo de IA y la necesidad de memoria nunca ha sido más fuerte.”

Micron está operando a un nivel récord y su capitalización de mercado se acerca a los $600 mil millones.

Sandisk aumentó un 8.1% el lunes y ha subido más del 3,000% en el último año, elevando su capitalización de mercado por encima de los $157 mil millones. Reitzes predijo que la acción aumentaría otro 36% en los próximos 12 meses.

“Los números hablan por sí solos,” dijo el analista de Bernstein Mark Newman, quien tiene una recomendación de compra para Sandisk. “Las revisiones de ganancias están subiendo significativamente, y eso se debe a los precios muy fuertes de la memoria.”

HBM está compuesto por pilas de memoria de propósito general conocidas como DRAM que permiten un almacenamiento temporal rápido de datos para que la GPU pueda ejecutar tareas en paralelo.

Micron, Samsung y SK Hynix, los principales fabricantes de memoria del mundo, han utilizado en gran medida su suministro de DRAM para producir HBM. Esto ha resultado en una escasez de memoria de propósito general que ha provocado un aumento de precios. Según datos de Counterpoint Research, el mercado de DRAM ha registrado un crecimiento del 30% trimestre tras trimestre durante dos periodos consecutivos, impulsado por el aumento de los precios de la memoria.