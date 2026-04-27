Los 25 principales de los hombres demasiado temprano: los mayores ascensores, caídas después de los plazos del portal, del draft

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El pitido final del triunfo del campeonato nacional de Michigan sobre UConn fue hace solo tres semanas, pero han pasado 20 días desde que se abrió el portal de transferencias a la mañana siguiente. Más de 2,700 jugadores han dejado su escuela para encontrar una nueva: y solo nueve de nuestros 100 principales traslados están todavía disponibles. La mayoría de los programas de conferencias de poder ya han completado gran parte de sus reconstrucciones, especialmente en la parte superior de sus plantillas.

Aunque el enfoque se ha centrado en las adquisiciones del portal, un tema común ha surgido en la cima de nuestro último Top 25 de “Demasiado Pronto”: la retención. Solo echa un vistazo a los primeros cinco: Florida retorna cuatro titulares y la mayor parte de su rotación de un equipo campeón de la SEC; Duke trae de vuelta a tres titulares; Michigan mantiene a dos bases clave; se espera que Illinois regrese a cinco de sus ocho máximos anotadores; y UConn iniciará con tres jugadores con experiencia extensa en Storrs.

El polvo aún no se ha asentado completamente, pero con el cierre del portal el pasado martes y la fecha límite de inscripción temprana en la NBA el pasado viernes, es hora de actualizar nuestra pronóstico para la temporada de baloncesto universitario masculino 2026-27.

(Nota: Hemos proyectado que los jugadores clasificados en el top 25 de las clasificaciones más recientes del draft de la NBA de Jeremy Woo permanezcan en ella, y que los que estén después de eso regresen a la universidad.)

Clasificación anterior: 3

Los Gators se catapultaron al No. 1 luego de que Thomas Haugh y Alex Condon regresaran, ambos pasaron por alto el draft de la NBA para jugar en Gainesville otro año. Y aunque Rueben Chinyelu ha ingresado en el proceso del draft de la NBA, se espera que regrese. Eso significa que Florida probablemente traerá de vuelta el mismo frente que ganó un campeonato nacional hace dos temporadas y está llegando de un título de la SEC.

El transfer de Kentucky Denzel Aberdeen también se ha comprometido con los Gators, pero necesitará una excepción para jugar otra temporada. Si eso sucede, no hay mucho argumento para que otro equipo lidere estas clasificaciones.

Posible alineación inicial

Boogie Fland (11.7 puntos por partido)

Urban Klavzar (9.7 PPG)

Thomas Haugh (17.1 PPG))

Alex Condon (14.9 PPG)

Rueben Chinyelu (11.2 PPG)

Clasificación anterior: 2

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La profundidad de Duke parece sin paralelo en este punto de la pretemporada. Aunque Cameron Boozer e Isaiah Evans se dirigen a la NBA, los Blue Devils devuelven a Patrick Ngongba II y Dame Sarr, y Caleb Foster y Cayden Boozer optaron por quedarse en Durham. Esto se suma a la llegada del transfer de Wisconsin John Blackwell, el mejor base que ingresó al portal, y una clase de reclutamiento de élite con tres talentos del top 25.

El equipo de Jon Scheyer se ha quedado corto de manera desgarradora dos años seguidos, pero las piezas están en su lugar para que Duke haga otra carrera profunda.

Posible alineación inicial

Caleb Foster (8.5 PPG)

John Blackwell (19.1 PPG en Wisconsin)

Dame Sarr (6.4 PPG)

Cameron Williams (N.º 3 en la lista SC Next 100)

Patrick Ngongba II (10.5 PPG)

Clasificación anterior: 1

Los campeones nacionales vigentes se han recargado de manera impresionante desde una carrera dominante en el torneo de la NCAA. Elliot Cadeau y Trey McKenney–este último que posiblemente sea el principal candidato a destacarse la próxima temporada–serán los ejes ofensivos en el perímetro, mientras que el escolta de cinco estrellas Brandon McCoy añade punch si los Wolverines no consiguen al transfer de Wake Forest, Juke Harris.

En la parte delantera, Dusty May añadió tres transferencias para ayudar a reemplazar a Aday Mara y Morez Johnson Jr.: Moustapha Thiam (Cincinnati), J.P. Estrella (Tennessee) y Jalen Reed (LSU).

Posible alineación inicial

Elliot Cadeau (10.1 PPG)

Brandon McCoy (N.º 18 en la lista SC Next 100)

Trey McKenney (9.5 PPG)

J.P. Estrella (10.0 PPG en Tennessee)

Moustapha Thiam (12.8 PPG en Cincinnati)

Clasificación anterior: 8

Brad Underwood trae de vuelta prácticamente a toda su rotación de la parte delantera, asegurando el regreso de David Mirkovic, Tomislav Ivisic, Zvonimir Ivisic y Jake Davis sin demasiado drama, y es probable que Andrej Stojakovic regrese a pesar de haber inscrito su nombre en el draft de la NBA en la fecha límite. Por supuesto, los Illini también tuvieron que reemplazar su backcourt inicial con Keaton Wagler y Kylan Boswell trasladándose, pero el talentoso transfer de Providence Stefan Vaaks y el recluta en rápido ascenso entre los 30 mejores, Quentin Coleman, son opciones viables en el perímetro.

Posible alineación inicial

Quentin Coleman (N.º 30 en la lista SC Next 100)

Stefan Vaaks (15.8 PPG en Providence)

Andrej Stojakovic (13.5 PPG)

David Mirkovic (13.6 PPG)

Tomislav Ivisic (10.2 PPG)

Clasificación anterior: 4

Los Huskies se despiden de la leyenda del programa Alex Karaban y de la estrella dominante del torneo de la NCAA, Tarris Reed Jr., pero Dan Hurley fue al portal para encontrar reemplazos en Nikolas Khamenia (Duke) y Najai Hines (Seton Hall). Ninguno es una réplica uno a uno de sus predecesores, pero ambos son titulares de impacto inmediato. Se espera que el candidato a ser selección de primera ronda, Braylon Mullins, renuncie al draft para regresar junto a Silas Demary Jr. y Jayden Ross en el perímetro, pero también hubo la sorprendente noticia de que Solo Ball se tomará un año sabático la próxima temporada debido a su persistente lesión de muñeca.

Posible alineación inicial

Silas Demary Jr. (10.6 PPG)

Braylon Mullins (12.0 PPG)

Jayden Ross (4.8 PPG)

Nikolas Khamenia (5.7 PPG en Duke)

Najai Hines (5.5 PPG en Seton Hall)

Clasificación anterior: 7

John Calipari tendrá que esperar y ver qué decide Meleek Thomas sobre su futuro en el draft de la NBA, pero Arkansas podría tener uno de los backcourts élites en el país si Thomas decide regresar a Fayetteville. Jordan Smith, el mejor base de la clase de 2026, y el anotador a menudo de Georgia, Jeremiah Wilkinson, ya están en la plantilla, mientras que se espera que Billy Richmond regrese a pesar de pasar por el proceso del draft de la NBA. Smith es uno de los cuatro principales reclutas, acompañado por los delanteros de cinco estrellas JaShawn Andrews y Miikka Muurinen, así como el alero de cuatro estrellas Abdou Toure.

Posible alineación inicial

Jordan Smith (N.º 2 en la lista SC Next 100)

Jeremiah Wilkinson (17.4 PPG en Georgia)

Meleek Thomas (15.6 PPG)

Billy Richmond (11.1 PPG)

Miikka Muurinen (cinco estrellas)

Clasificación anterior: 13

Sean Miller y los Longhorns tuvieron posiblemente la mejor clase de transferencias de cualquier programa en el país, aterrizando a dos de los mejores traslados disponibles un par de días después de que terminara la temporada. Ha habido un cambio notable en el enfoque, con los Voluntarios agregando una cantidad de fuerza ofensiva con la llegada del grupo entrante. Terrence Hill Jr. (VCU) destrozó a Carolina del Norte en el torneo de la NCAA; Jalen Haralson (Notre Dame) promedió 16.2 puntos como novato; Tyler Lundblade (Belmont) es un consumado tirador de 3 puntos; y Dai Dai Ames (California) es un base anotador. La clave podría ser si Barnes puede hacer que todos compren en su habitual estilo de defensa.

Posible alineación inicial

Terrence Hill Jr. (15.0 PPG en VCU)

Dai Dai Ames (16.9 PPG en California)

Tyler Lundblade (15.6 PPG en Belmont)

Jalen Haralson (16.2 PPG en Notre Dame)

Miles Rubin (11.3 PPG en Loyola Chicago)

Clasificación anterior: 10

Kelvin Sampson perdió a cuatro titulares de otro equipo de 30 victorias, pero la forma tardía de Mercy Miller (tres juegos de doble dígito en sus últimos cuatro partidos) y Chase McCarty (6.8 PPG y 47.2% de 3 en sus últimos 10 juegos) proporcionan optimismo. También llegaron transferencias productivas como Dedan Thomas Jr. de LSU y Delrecco Gillespie de Kent State, y los reclutas de los 40 mejores Arafan Diane e Ikenna Alozie. Joseph Tugler será nuevamente el ancla defensiva en la pintura, pero Sampson necesitará que Tugler mantenga su producción ofensiva tardía (11.4 PPG en sus últimos nueve partidos).

Posible alineación inicial

Dedan Thomas Jr. (15.3 PPG en LSU)

Mercy Miller (5.2 PPG)

Chase McCarty (4.0 PPG)

Joseph Tugler (8.5 PPG)

Delrecco Gillespie (17.7 PPG en Kent State)

Clasificación anterior: 20

Las grandes preguntas para Alabama la próxima temporada son si Aden Holloway regresará al equipo y llevará las riendas en la cancha para los Crimson Tide, y si Amari Allen optará por quedarse en el draft o regresar a Tuscaloosa. Por ahora, proyectamos la posición de este equipo como si ambos estuvieran en la plantilla. Hay una mezcla intrigante de talento en las alas, con el retorno de London Jemison, el traslado de NC State Cole Cloer, así como los reclutas entre los 25 mejores Jaxon Richardson y Qayden Samuels, que ofrecen diferentes habilidades. Drew Fielder es un ala-pívot con habilidades. Brandon Garrison y Jamarion Davis-Fleming tendrán que dar un paso al frente y brindar consistencia en la posición de ala-pívot.

Posible alineación inicial

Aden Holloway (16.8 PPG)

Jaxon Richardson (N.º 17 en la lista SC Next 100)

Amari Allen (11.4 PPG)

Drew Fielder (14.7 PPG en Boise State)

Brandon Garrison (4.7 PPG en Kentucky)

Clasificación anterior: 6

Fiel a su visión de retención y desarrollo, Tom Izzo está fortaleciendo efectivamente el roster de la temporada pasada con algunas refuerzos para ayudar a