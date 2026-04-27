Cómo el Servicio Secreto pudo detener al sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: ANÁLISIS

Los intentos de asesinato forman parte de la misión principal de prevención del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando un asesino armado pareció correr más allá de un control de detector de metales del Servicio Secreto en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, han surgido preguntas.

La misión de protección presidencial del Servicio Secreto data de 1901; se formalizó después del asesinato del presidente William McKinley. Desde entonces, y a pesar de algunos lapsos notables, la agencia ha aumentado constantemente sus metodologías, técnicas y tecnologías de protección para mitigar amenazas de diversos grados.

En el entorno actual, y en medio de un cierre actual del Departamento de Seguridad Nacional, las amenazas contra funcionarios públicos han aumentado. Según el Instituto de Diálogo Estratégico, las amenazas hacia el presidente Donald Trump “representaron el 47 por ciento de las amenazas violentas en nuestro conjunto de datos.”

Los hoteles, como el Washington Hilton donde ocurrió el tiroteo, son inherentemente complejos de asegurar. Debido a la naturaleza del negocio en curso en el hotel, el Servicio Secreto tiene que equilibrar sus necesidades de seguridad con las del hotel.

Por eso, el proceso de protección anticipada del Servicio Secreto es tan crítico. Es el primer paso que el Servicio Secreto y otras agencias de aplicación de la ley utilizan para planificar la logística del evento y las medidas de seguridad necesarias. También es cuando la agencia planea contingencias, desde un incidente médico hasta un ataque a gran escala, para garantizar que se mantenga la continuidad y el liderazgo de los Estados Unidos.

Dado que el Washington Hilton es un hotel grande con varios espacios y cientos de habitaciones, esas capas superpuestas de seguridad comienzan desde fuera del hotel y trabajan hacia adentro. Cada capa aumenta el nivel de seguridad. Estas capas aumentadas agregan más recursos que aprietan el anillo de protección alrededor del presidente.

Gran parte de esto se impulsa por la inteligencia de amenazas que el Servicio Secreto recibe y procesa todos los días. Alguna de esta inteligencia de amenazas proviene de fuentes de agencias de inteligencia o aplicación de la ley; algunas provienen de amenazas realizadas por individuos o grupos en línea o en persona. Independientemente de cómo se realice la amenaza, la división de inteligencia protectora de la agencia examina y difunde inteligencia de amenazas general a toda la agencia. Esto permite al personal de la agencia ajustar su huella de protección para las asignaciones.

Desafortunadamente, la inteligencia comienza con información conocida o reportada. Cuando la información no es conocida o reportada, lo que parece ser el caso del sospechoso del Washington Hilton, las medidas de mitigación son casi imposibles. Por eso, la agencia también incorpora zonas estándar y capas de protección que funcionan como alarmas para posibles amenazas.

Como subraya el incidente del sábado, detener una amenaza de un atacante desconocido puede ser difícil. Mitigarlo teniendo alarmas en su lugar para identificarlo y atraparlo antes de que ocurra un ataque es el objetivo.

El Fiscal General interino Todd Blanche le dijo a George Stephanopoulos de “This Week” que el sistema “funcionó … la policía y el Servicio Secreto nos protegieron a todos. El hombre apenas pasó al perímetro. Y por lo tanto, cuando tienes un perímetro diseñado para mantener seguras a las personas, como al presidente Trump, y funciona, eso es algo que debería ser aplaudido.”

Por supuesto, nada en un entorno cinético puede verse perfecto. Sin embargo, la respuesta apropiada del personal del Servicio Secreto el sábado es lo que separa la misión de protección del Servicio Secreto de otras misiones de seguridad nacional.

Donald J. Mihalek es un colaborador de ABC News, agente retirado de alto rango del Servicio Secreto y instructor de entrenamiento en campo regional que sirvió en el detalle presidencial y transiciones presidenciales. Las opiniones expresadas en esta historia son suyas y no las de ABC News.